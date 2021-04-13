Акцент на талии: Семенович в кружевном платье с поясом появилась на съемках «Модного приговора»

Певица не только пообщалась с ведущими, но и заставила Александра Васильева танцевать.

Анна Семенович давно покинула группу «Блестящие» и строит сольную карьеру. При этом девушка не теряет своего позитивного настроя и регулярно радует поклонников новыми песнями. Многие ее любят за доброту и открытость. Более того, девушка обладает эффектной внешностью. Она знает, что нестандартная фигуру во многих случаях ее козырь, но не раз артистка пыталась похудеть. Порой она сбрасывает несколько килограммов, что сразу замечают поклонники.

Недавно Анна отдохнула на море. Теперь она вернулась в Москву и приступила к работе. 13 апреля девушка отправилась на съемки «Модного приговора». Она подготовилась к такому событию и выбрала женственный образ. Певица облачилась в кружевное платье миди с разрезом на юбке и тонким поясом. Семенович подчеркнула свои формы и талию. Ботильоны на шпильке дополнили ее монохромный образ.

Сначала артистка пообщалась в ведущими, а потом выступила вместе с подтанцовкой, исполнив свой хит «Хочу быть с тобой». Зажигательное выступление девушки заставило пуститься в пляс Александра Васильева, а вот Надежда Бабкина спокойно наблюдала за происходящим.

«Александр, вы прекрасны», — заявила Анна, пересмотрев запись.

А поклонники отметили, что певица находится в отличной форме. Многие осыпали ее комплиментами. «Ах какая женщина», «Талия роскошная», «Платье так вам идет», «На вас точно все засмотрелись», «Фигуру ничем не испортить», «Прям четкая талия, восторг», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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