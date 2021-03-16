«Похожи?»: Семенович в чернильном кардигане с алой окантовкой прогулялась с братом по Стамбулу

41-летняя Анна Семенович устроила в честь своего дня рождения большое восточное путешествие. Вначале певица отправилась в Египет с подругами, где насладилась жаркой погодой, тусовками на яхте и комфортной жизнью в пятизвездочном отеле.

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А теперь артистка появилась в Турции, где погода оказалась не такой солнечной, но располагающей к экскурсиям и неспешным прогулкам. Здесь компанию знаменитой блондинке составил ее 34-летний брат Кирилл.

Звезда устроила с ним вечерний променад, наслаждаясь видами вокруг. Анна предпочла примерить динамичный образ, составленный из джинсов с принтом в виде снежинок, теплого черного свишота и чернильного кардигана с алой окантовкой. Шею звезда украсила шарфом оттенка маренго, а кроссовки постаралась подобрать под тон канта кардигана.

«Мечты сбываются, как я давно мечтала о Стамбуле. Сегодня будет много сторис, кто по экскурсиям с со мной? Похожи с братом?» — спросила Семенович своих подписчиков в Instagram.

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