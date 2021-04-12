«Подчеркивает хрупкость»: Гагарина в сливочном пальто и на шпильках впечатлила имидж-стилиста

Певица выбрала монохромный образ для появления у стен Кремлевского дворца. Компанию ей составила не менее элегантная коллега. Образы знаменитостей оценила эксперт Алсу Арна.

Полина Гагарина в свои 34 года может дать фору многим более молодым коллегам. Она следит за фигурой и много работает. Девушка успевает совмещать работу и материнство. При этом она всегда выглядит безупречно. После развода с Дмитрием Исхаковым артистка обновила свой гардероб. Она стала одеваться еще более женственно. Блондинка следит за трендами и не боится экспериментировать. На днях она выступила на публике.

У Кремлевского дворца Полина встретила Зару. Девушки не только пообщались, но и сделали совместное фото. Примечательно, что они оделись в одном стиле, не сговариваясь. Гагарина подчеркнула свою стройность сливочным костюмом с бюками прямого кроя. Пальто в тон и лодочки на шпильке дополнили ее образ. В похожем наряде черного цвета предстала ее коллега. Вместо пальто на ней был жакет с баской и поясом. В руках девушки держали цветы.

«Вы как две клавиши пианино — черная и белая», «Вау! Какие вы шикарные», «Какие элегантные и нежные», «Такие красивые», — прокомментировали пост подписчики. А для портала Teleprogramma.pro монохромные образы артисток оценила имидж-стилист Алсу Арна.

«Образ Полины однозначно актуальный. Помимо благородного оттенка, который идеально подходит певице, мы видим свободный костюм, а это напоминает нам о том, что между женщиной и платьем должен быть воздух. Это подчеркивает хрупкость, стройность и изящество Полины. Естественно, лодочки на высоком каблуке дополнительно показывают ее грацию и прекрасную осанку. На контрасте Зара в полностью черном образе. Напоминает день и ночь, ангелов и демонов. Мы знаем Зару, ее нежный образ, поэтому даже полностью черный образ не отнимает нежность у Зары. Черный цвет больше показывает силуэты и линии тела. Каблук всегда добавляет несколько сантиметров ногам — это всегда плюс», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете «Теория Моды», а также в бизнесс-школе для дизайнеров Fashion Factory School и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила в Москве.

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