«Только что с танцев»: Гагарина вслед за Бородиной облачилась в атласное платье по фигуре

Полина Гагарина много лет назад смогла похудеть. После этого выпускница «Фабрики звезд» старается держать себя в форме. Изменился и стиль певицы. Она все чаще носит вечерние платья в пол, а в обычной жизни девушка носит брюки кюлоты и джинсы, а также не прочь отметиться в женственных платьях в цветочек. Артистка в прошлом году развелась со вторым мужем, поэтому теперь старается всегда выглядеть безупречно.

За последние месяцы Полина успела сняться в разных проектах и даже отметилась в сериале «Бывшие». Она не скрывает, что любит веселиться. Не удивительно, что певица согласилась стать приглашенной гостьей в шоу «Танцы» на ТНТ. Недавно там уже был Сергей Лазарев, с которым девушка дружит. Теперь она помогала Мигелю, Егору Дружинину и Татьяне Денисовой оценивать выступления участников.

Для такого случая Гагарина облачилась в шелковое мини-платье трендового изумрудного цвета. Она подчеркнула талию широким черным поясом, а туфли на шпильке визуально удлинили ноги артистки.

«Только что с танцев. Обожаю танцы, танцевать и все, что связано выражением эмоций через тело в любых стилях! Ребята, вы огонь», — отметила звезда.

Поклонники были восхищены не только ярким образом Полины, но тем, в какой форме находится певица. «Вот это ноги», «Как вам идет этот цвет. Прекрасная», «Шикарная и цвет потрясный, очень вам идет», «Ох, эти ножки», «Очень красивая», «Платье роскошное», — прокомментировали пост подписчики. Добавим, что недавно Ксения Бородина тоже выбрала шелковое платье зеленого цвета. Этот оттенок стал самым популярным этой весной.

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