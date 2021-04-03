Сапоги, лоферы, кеды: Водянова, Брежнева и другие звезды выбрали ультрамодную обувь на весну

Весной практически любой девушке хочется ускорить наступление дета, поэтому пуховики уходят на второй план, а из шкафа достаются тренчи, плащи, куртки и косухи. Свитера сменяют платья, а вот одним из главных вопросов остается — какую носить обувь? Погода в апреле и мае остается капризной, поэтому туфли надевать рано. О том, какая обувь актуальна в этом сезоне, читательницам портала Teleprogramma.pro поведала fashion-стилист Ольга Блок.

Полина Гагарина

В прошлом году вошли в моду и до сих пор не сдают своих позиций ботинки на шнуровке с толстой подошвой, которую называют тракторной.

Увидеть такую обувь можно на Полине Гагариной. Ей приходится много ездить по городам, поэтому удобная обувь очень важная для певицы. Более того, она всегда находится под прицелом камер, поэтому старается выглядеть стильно и следовать моде.

«Полина Гагарина выбрала актуальный и удобный вариант — грубые ботинки на шнуровке в ультрамодном бежевом цвете. Чаще всего их сочетают с джогерами, худи, толстовками. Но возможны и другие комбинации, например, с брюками или юбками из экокожи», — отметила Блок.

Вера Брежнева

В таком же ритме живет Вера Брежнева. У девушки насыщенная жизнь. При этом она всегда одета с иголочки. В свой день рождения певица с радостью надела платье с модными ботинками.

«Старые добрые ботинки «Доктор мартенс» в классическом черном цвете. В нулевые их носили в основном с джинсами, сегодня их комбинируют и с платьями, как, например, Вера Брежнева», — пояснила эксперт.

Кети Топурия

Полюбила такую обувь и Кети Топурия. Она носит грубую обувь с женственными летними платьями, косухами, юбка и трикотажными нарядами.

Ксения Бородина

Также похожую обувь, только без шнуровки с зауженной щиколоткой носит Ксения Бородина. Она сочетает ботинки с джинсами, брюками и юбками. Телеведущая отмечала, что в удобной обуви ездит на работу, а также выбирает такие ботинки для длительных прогулок.

Бородина является настоящей модницей, поэтому ее гардеробу можно позавидовать. Она также успела отметиться в белоснежный ботинках на шнуровке с толстой подошвой и мини-сумкой фирмы Prada.

Для непогоды, когда вокруг снег или слякоть, а также в дни, когда преобладает холод, Ксения носит подобие валенок. Сапоги с широким голенищем и без каблука Dior.

Ирина Пегова

Тем, кто предпочитает выглядеть элегантно, не стоит расстраиваться. Сапоги на каблуке никто не отменял. Однако следует тщательно выбрать свою модель такой обуви. Так, Ирина Пегова предпочитает удобство, поэтому носит сапоги на устойчивом каблуке со шнуровкой, сочетая их с платьем.

Анна Нетребко

Анна Нетребко признается, что редко носит каблуки. При этом артистка для многих поклонников давно стала иконой стиля. С эффектным пальто она носит сапоги их кожи с закругленным носком и небольшим каблуком.

Нетребко всегда подбирает обувь к нарядам, продумывая каждую деталь. Для похода в музей она подобрала к платью нейтрального цвета ботильоны на шпильке небесного оттенка и сумку с часами в тон им.

Ксения Чилингарова

Весной не стоит забывать также и про обувь светлых, например, молочных оттенков.

«Светлые сапоги — идеальный компаньон для юбок, платьев и шорт. Важно выбрать модель с угольным или трапецевидным мысли. Отличный пример показывает Ксения Чилингарова», — призналась Блок.

Наталья Водянова

Модель Наталья Водянова частая гостья на модных показах. Свои образы она всегда продумывает. Девушка подхватила тенденцию и стала носить сапоги с широким голенищем. Она сочетает их с платьями и юбками.

Но если Наталья намерена надеть брюки, то выбирает лаконичные ботильоны на шпильке в тон наряду. Девушка предпочитает носить лаконичные и элегантные образы.

Алла Пугачева

Алла Пугачева в свой 71 год остается в курсе всех модных тенденций. Она носит как кеды, так и ботинки. Не так давно певица предстала в кожаных полусапожках на каблуке. Примадонна сочетала их с расклешенными брюками алого цвета.

Ани Лорак

Любит каблуки и Ани Лорак, в ее коллекции есть десятки пар обуви. Когда певице хочется выглядеть женственно, она носит ботильоны на шпильке, которые вытягивают силуэт. Певица сочетает их с кожаными лосинами.

Но также Лорак порой предпочитает и комфортные луки в спортивном стиле. Тогда артистка не обходится без кроссовок. Она подбирает их в тон спортивному костюму, чтобы выглядеть гармонично.

Анастасия Ивлеева

Не всегда девушкам хочется носить кроссовки, поэтому многие отдают предпочтение лоферам, которые подходят к разным образам. Одну из таких моделей выбрала Настя Ивлеева. Блогер и ведущая сильно преобразилась за последние годы. Теперь в ее гардеробе много люксовых обновок, включая ультрамодные лоферы из кожи.

«Ультрамодный вариант для смелых — сабо с массивными цепочками. Тренд ugly shoes не сдает свои позиции. Носить можно с чем угодно: и джинсы и летящие платья подойдут. Главное — смелость и самоирония», — рассказала Ольга.

Ксения Собчак

Ксения Собчак тоже не отстает от трендов. Она давно изменила свой стиль и теперь любит ретро образы, а также необычные фасоны одежы. Не боится ведущая и прибегать к молодежным лукам, комбинируя их с классикой. Активно звезда носит белые кеды, которые можно сочетать почти с любым аутфитом.

«Белые кроссовки или кеды по-прежнему подходят подо все — докатывает Ксения Собчак. Ведущая скомбинировала универсальную модель обуви с серым костюмом в мужском стиле», — поделилась Блок.

Алсу

Также в этом году остается актуальны кеды белого цвета без принтов и ярких акцентов. Это универсальный вариант на весну и лето, но в дождливую погоду их не поносишь. Певица Алсу в обычной жизни с удовольствием носит кеды.

Светлана Ходченкова

Но весной бывает и теплая погода, поэтому стоит обратить внимание и на туфли. У каждой девушки есть пара обуви на каблуке, которую она любит. А мы расскажем о тех туфлях, которые сейчас в моде. Так Светлана Ходченкова любит туфли-лодочки нюдового цвета — удлиняющие ноги и подходящие к любому наряду.

«Классические лодочки не теряют своей актуальности. Их можно носить как с брючным костюмом, так и с джогерами или худи. Но нужно выбирать актуальные модели: с угольным или квадратным мысом. На шпильке, каблуке абстрактной форме или киттен хилл. Пример модных универсальных лодочек показывает», — рассказала Ольга.

Ольга Бузова

«Туфли с пряжкой, украшенной кристаллами, в стиле Manolo Blahnik вновь очень актуальны. Вместе с сумками-багетами они напоминают нам о культовом стильном сериале нулевых «Секс в большом городе». Заметим, что при кажущейся «нарядности» не стоит беречь эти туфли для праздника: комбинирует их с джинсами в повседневных комплектах. Совсем как это сделала Ольга Бузова», — добавила эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Блок — персональный и fashion-стилист. Является со-основателем и преподавателем Style Institute Moscow. Опыт работы более 15 лет.

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