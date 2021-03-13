«Не все так просто»: Пугачева, Водянова, Стриженова и другие звезды в трендовых монохромных образах

Модный эксперт Кира Дихтяр рассказала порталу Teleprogramma.pro, как создать образ в одной гамме, каких ошибок стоит избегать и как быть модной.

Весна уже заставила природу преобразиться. С приходом солнечных дней захотелось принарядиться и девушкам. Ранее портал Teleprogramma.pro рассказала о самых модных платьях и головных уборах. Однако сложно пройти мимо еще одного тренда. Вот уже второй год модницы наряжаются в единой гамме. О том как правильно создать монохромный образ и не совершить ошибки, поведала модный эксперт, блогер и международная топ-модель Кира Дихтяр.

«Монохромный образ — это образ в одном цвете, но не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Это не означает, что вы будете носить только сплошной черный или сплошной красный цвет с головы до пят. Суть монохромного модного тренда — носить разные оттенки одного цвета. Светлые тона и темные оттенки одного цвета — вот что лучше всего использовать для создания однотонного наряда», — отметила девушка.

Вера Брежнева

«Удовольствие от использования монохромной цветовой комбинации заключается в том, что она будет работать практически с любым цветом, который вы выберете: фиолетовым, красным, синим, зеленым, коричневым, розовым… абсолютно любым. Для каждого есть определенные цвета, которые будут удачно смотреться с вашим тоном кожи, глазами и волосами, которые будут работать только тогда, когда вы объедините несколько оттенков одного цвета в один образ. С этой точки зрения я бы предостерегала от выбора монохромных цветов, которые противоречат вашему тону кожи или цвету волос», — предупредила Кира.

Так, блондинкам идут светлые тона, особенно, если девушка обладает голубыми глазами. Вера Брежнева это знает и не так давно отметилась в объемном свитере оверсайз и широких брюках молочного цвета. Вязаная шапка-ушанка медового оттенка дополнила ее образ.

Алсу

Певица Алсу закупилась спортивными костюмами. После самоизоляции она считает их самыми удобными. У артистки есть пудровый наряд, цвета фуксии, ультрамариновый, небесно-голубой и белый.

«Неправильный выбор цвета может подчеркнуть излишнюю бледность кожи, покраснения и даже синяки под глазами. Например, вы можете начать с темно-серых шерстяных брюк, завершить их серой блузкой и добавить пару темно-серых босоножек, чтобы завершить монохромный наряд. Наденьте серебряные украшения (вариант серого), и ваш монохромный образ готов», — посоветовала Дихтяр.

Наталья Водянова

Наталья Водянова не допускает модных промашек. Она всю жизнь покоряет подиумы. Модель живет в Париже, где предпочитает даже мусор выносить «при полном параде». Если вам нравится утонченная элегантность черного, то этой весной можно носить укороченные брюки, свитер и пальто, в сочетании с ботильонами на шпильке. Перчатки, сумка и защитная маска в тон сделаю лук завершенным, как у Натальи.

Также девушка успела отметиться в наряде в пудровых тонах. Водолазка в сочетании с юбкой и жакетом в тон, а также белые высокие сапоги. Такой монохром подойдет как для свидания, так и для похода в кино и театр.

«Ваш первый шаг самый простой: начните с выбора цвета, который хотите носить. Как я уже упоминала выше, убедитесь, что цвет отлично сочетается с вашим тоном кожи и волосами и в нем вы чувствуете себя комфортно. Очень важно смешивать текстуры в своем однотонном наряде! Это позволяет добавить визуальный интерес, глубину и правильную форму своему образу, чтобы он не выглядел однообразным или скучным», — отметила эксперт.

Оксана Федорова

Умело миксует фактуры Оксана Федорова. Этой весной она носит нежную юбку из органзы с объемным белым свитером. Пальто в тон с неброским рисунком и ботильоны на шпильке дополнили ее женственный лук. Монохром в белых тонах получился нежным и очень интересным.

Анна Нетребко

Еще одним примером того, как в прохладную погоду можно поиграть с цветами, демонстрирует Анна Нетребко. Она выбрала сливочный пуховик с шапкой из такого же материала. Надев трикотажный костюм в тон и подобрав сумку с обувью в оттенке «грязная горчица», аутфит выглядел целостным и стильным.

Марина Юдашкина

Марина Юдашкина показала элегантный монохром в белом цвете. К простому удлиненному пальто она подобрала брюки и блузку. Лишь обувь с медовым оттенком разбавила ее образ.

«Некоторые комбинации текстур, которые вы можете попробовать сочетать вместе, — это джинсовая ткань и шифон, кожа и хлопок, замша и шелк, шерсть и блестки. И не забудьте обувь или ботинки, когда дело касается текстуры. Они играют важную роль в добавлении интереса к вашему образу. Подумайте, как обувь из кожи, лака, замши или атласа будет сочетаться с нарядом, который вы пытаетесь создать. Очень удачный акцент в монохромном образе на выход —блестящая обувь на каблуке. Помните о балансе при соединении различных предметов гардероба, включая аксессуары. Это правило для любого наряда, а не только для однотонного», — поделилась Кира.

Ани Лорак

Ани Лорак сочетала джинсы и дутым пуховиком из денима. В сочетании с черной шапкой и футболкой наряд получился молодежный и неординарный. Сложно поверить, что певице 42 года. Наряд значительно ее омолодил.

Алена Краснова

Невестка Кристины Орбакайте Алена Краснова работает моделью. Она знает толк в моде. Девушка не так давно похвасталась нарядом в одной гамме. Платье-сорочку из шелка она сочетала с жакетом и мюлями на шпильке. Такой лук визуально удлинил силуэт. Образ получился изысканным.

«Подчеркните нужные участки тела подходящим оттенком. Когда вы носите один и тот же цвет в разных оттенках, вы должны обращать внимание на то, насколько темным или светлым будет каждое изделие. Например: если у вас очень широкие бедра, и вы не хотите их подчеркивать, не носите светлые брюки или юбку. Более удачным будет темный оттенок цвета на нижней половине и более светлый оттенок сверху. Например, темно-синие брюки и светло-синяя рубашка. Вы также можете добавить пояс, чтобы подчеркнуть талию в выбранных вами монохромных тонах. Ремень — отличный вариант, если ваш образ требует акцента и вам нужно добавить структуру или четкость», — предложила Дихтяр.

Алла Пугачева

Прием с поясом обожает Алла Пугачева. 71-летняя артистка давно для многих стала иконой стиля. Для весенней прогулки она облачилась в брюки галифе и блузку с открытыми плечами. За счет пояса певица подчеркнула свою талию.

А вот на празднике Примадонна была в юбке плиссе с эффектом сжатой ткани и мерцающем болеро серебристого оттенка, которое сочеталось с серебристыми босоножками. Она скрыла область живота и открыла тонкие щиколотки. Струящийся наряд выгодно смотрелся на ее фигуре.

Екатерина Стриженова

Екатерина Стриженова тоже любит следить за трендами. Телеведущая в студии носит консервативные наряды, а вот в обычной жизни любит добавить красок в свои луки. Так, пальто цвета сливы она сочетала с платком в тон. Такой весенний наряд будет всегда выглядеть женственно.

Справка Teleprogramma.pro

Кира Дихтяр – модель международного класса, актриса, модный блогер. Кира участвовала в рекламных кампаниях разных спортивных брендов, в том числе Nike, что привело ее к первой fashion-кампании в качестве лица марки Abercrombie & Fitch, снятой известным модным фотографом Брюсом Уебером.

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