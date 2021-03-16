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Мама в отрыве: Топурия в костюме цвета фуксии пустилась в пляс на встрече с Серябкиной

Дважды мама подняла настроение своей серьезной подруге.

Мама в отрыве: Топурия в костюме цвета фуксии пустилась в пляс на встрече с Серябкиной
Кети Топурия. Фото: instagram.com/keti_one_official/

Певица Кети Топурия в январе стала мамой во второй раз. Девушка подарила своему мужу, бизнесмену Льву Деньгову, сына Адама. Кроме того, звезда воспитывает 5-летнюю дочку Оливию от предыдущего брака.

Материнство доставляет певице удовольствие. Девушка любит проводить время со старшей наследницей и непрерывно находится рядом с малышом. Но иногда устраивает себе отдых, отправляясь развеяться или встретиться с подругами. И накануне повидалась с экс-солисткой группы «Серебро» Ольгой Серябкиной.

Подруги весело провели время. Серябкина показала, как Топурия задорно пустилась в пляс, увидев, что та делает серьезное селфи. И позабавила тем самым коллегу. «Мама», — заметила Серябкина.

 

Сама Топурия, облаченная в футболку и шорты цвета фуксии, при этом выглядела очень свежей и отдохнувшей. Дело том, что накануне красавица побывала в русской бане. Оттуда девушка передала поклонникам фотопривет, позируя с вениками в парной.

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