«Акцент на стройных ногах»: Ани Лорак в кожаной косухе оверсайз с принтом восхитила стилиста

Певица для фотосессии выбрала молодежный стиль. Аутфит звезды оценила стилист Анастасия Стар. Она заметила, что девушка использовала несколько стилистических хитростей, чтобы визуально выглядеть выше и стройнее.

Ани Лорак уже длительное время выступает на сцене. Украинская исполнительница давно нашла свой стиль и научилась правильно подбирать образы. В свои 42 года она может похвастаться стройной фигурой, а на ее лице нет ни единой морщинки. Красотой артистки восхищается даже Филипп Киркоров, который стал крестным отцом ее дочки Софии. Певица в прошлом году смогла отдохнуть с наследницей, а теперь она с новыми силами вернулась к работе.

Недавно Лорак приехала в Киев. Она успела погулять по родному городу и дать концерт. А накануне певица приняла участие в фотосессии. Перед съемкой она успела отметиться в силуэтном платье, а также в удобном кэжуал образе с джинсами. Для самой фотосессии Каролина ( настоящее имя звезды. — Прим. ред.) облачилась в кожаное платье и косуху оверсайз принтом в виде рисунков и надписей. Туфли на платформе дополнили дерзкий образ.

С наступлением весны куртки всегда возвращаются в моду. Как оказалось, Лорак выбрала один из самых модных фасонов косух в этом сезоне. Ее лук для портала Teleprogramma.pro оценила стилист Анастасия Стар.

«Кожаные куртки, они же кожанки как мы их называем, давно стали любимым элементом верхней одежды городских модниц. Это универсальная единица, которая может стать частью большого множества комплектов. Сегодня актуальны два вида кожаных курток: байкерские брутальные оверсайз и укороченные более женственные модели. Ани Лорак для себя выбрала первый вариант. На ней кастомная объемная брутальная куртка из черной кожи украшенная портретом знаменитости. Подобные верхние изделия сейчас в тренде, здесь присутствует и оверсайз, и лозунги в виде надписей. Ани Лорак дополнила образ босоножками на высоких каблуках и кожаным платьем удлинив таким образом рост и сделав акцент на стройных ногах. Подобные комплекты выглядят эффектно и сексуально, но для повседневной жизни, к сожалению, не подходят», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Анастасия Стар — стилист для девушек-экспертов, основатель бренда украшений Mia Suno. Имеет диплом стилиста «Модной конторы», обучалась у топ-стилиста Юлии Горни курсы «Имидж любитель» и «Имидж любитель 2. ДНК стилей». Опыт работы 2 года.

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