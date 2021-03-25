«Выглядит еще тоньше»: Ани Лорак в канареечной куртке-дутике и на каблуках прогулялась по Киеву

Ани Лорак не скрывает, что любит путешествовать. Не так давно она съездила в Стамбул. Несколько дней она провела в знаменитом городе. Примечательно, что ранее на мероприятии, которое в столице организовал Филипп Киркоров, певица была замечена не только с дочкой Софией, но и своим бывшим мужем — турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Возможно, что в Стамбул она ездила по делам.

А теперь Каролина (настоящее имя звезды. — Прим. ред.) оказалась в Киеве. Она уже второй раз в этом году приезжает на свою родину. Первый день девушка посвятила прогулке по любимым улицам. Для такого случая она выбрала кожаные брюки скинни, черные сапоги на каблуке и куртку-дутик из кожи канареечного цвета. Даже солнечные очки не помогли ей замаскироваться. На улице Лорак узнавали фанаты. Она даже обнялась с одной из поклонниц.

«Очень эффектный образ! Желтое с черным — это всегда яркий контраст. К тому же желтый цвет — тренд сезона, но отмечу, что наиболее актуален более сочный и солнечный оттенок. В данном образе привлекают внимание модные черные кожаные скинни. Они смотрятся элегантно. Опять же мы видим контраст: скинни, соблазнительно подчеркивающие фигуру, и широкая, объемная куртка. Благодаря сочетанию облегчающего и объемного Ани выглядит еще тоньше. Лорак также надела обувь на каблуке, которая добавили роста. Мне нравятся сапоги в тон брюк, что сделало ее визуально выше. Очень стильно и очень актуально!» — пояснила эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Елена Бестави является имидж-стилистом. Она прошла курс по имиджу для Президентской программы подготовки управленческих кадров ОГУ «Астраханский региональный ресурсный центр». Елена сотрудничала с Астраханским филиалом ВАГС в части проведения мастер-класса по деловому стилю для курсов повышения квалификации. В настоящее время также проводит мастер-классы, тренинги по дресс-коду в вузах и колледжах Волгограда.

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