Красота в простоте: Ани Лорак в укороченных джинсах и трендовых ботинках поучаствовала в фотосессии

Певица не боится экспериментировать со стилем. На этот раз она продемонстрировала кэжуал лук.

Ани Лорак в этом году отметит 43-летие, но поклонники с трудом в это верят. Певица почти не изменилась с тех пор, как ездила на «Евровидение» от Украины в 2008 году. Она не скрывает, что занимается спортом, чтобы поддерживать себя в форме. Девушка также давно нашла свой стиль. Она умело комбинирует вещи, любит однотонные образы и старается подчеркивать свои достоинства, правильно расставляя акценты с помощью аксессуаров.

Обычно Лорак демонстрирует настоящую элегантность. Так накануне она выступила в сверкающем костюме приглушенного пудрового цвета, а потом отправилась домой, надев брюки, каблуки и бежевое пальто. Артистка также не боится экспериментировать и порой облачается в более молодежные аутфиты.

Так, Каролина (настоящее имя певицы. — Прим. ред.) приняла участие в фотосессии. Перед началом съемки она отметилась в укороченных джинсах с высокой посадкой и толстовке с широкими рукавами. Наряд девушка дополнила трендовыми ботинками на массивной подошве. Она также убрала волосы в пучок, оставив челку-мамочки. Артистка продемонстрировала стильный и актуальный кэжуал образ. Обычно такие универсальные вещи всегда в топе у стилистов.

«Для меня понедельник — всегда отправная точка к новым свершениям. А как вы планируете свою неделю?» — написала она.

Поклонники оценили ее лук и отметили, что она выглядит еще моложе, чем обычно. «Красотка…. впрочем как всегда», «Такая девочка сразу», «Стала похожа на Бэт Мидлер», «Как ты прекрасна», «Ах, ваш стиль», «Превосходно выглядишь», — прокомментировали пост подписчики.

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