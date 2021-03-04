«Чувствую себя такой любимой»: Водянова в джинсах скинни и стильном свитере посетила бранч

Наталья Водянова уже длительное время живет в Париже. Там девушка смогла стать топ-моделью. Теперь у нее миллионы поклонников по всему миру, а модельеры не только дружат с русской красавицей, но и регулярно приглашают на свои шоу. Наталья живет в просторном особняке. Она хорошо зарабатывает, но в прошлом году модель вышла замуж за миллиардера Антуана Арно. Она ни в чем себе не отказывает, но при этом ведет себя скромно и воспитывает своих детей так, чтобы они знали цену деньгам.

В последнее время Наталья не часто выходит в свет. Выходные она посвящает наследникам, которых у нее, к слову, пятеро. Но также модель редко отказывается от встреч с друзьями. Накануне девушка отправилась к Флориану и Константину. Один из них сделал звезде подарок — стильный свитер серо-белого цвета с крупной вязкой. Водянова сочетала его с джинсами скинни и черными мюлями. В таком образе она отправилась на бранч.

«Это выводит дарение на новый уровень любовь мой Флориан связал мне этот свитер, и ему потребовался почти месяц, и он получился такой красивый, уютный, мягкий, и мне пришлось сразу его надеть. Чувствую себя такой любимой и избалованной. Вам повезло и спасибо вам обоим с Константином за прекрасный бранч. Люблю вас до луны», — заявила девушка.

Поклонники восхитились образом Наталь и одарили молодую маму комплиментами. Примечательно, что также модель опубликовала ряд снимков, на которых предстала со своими детьми. На прогулке с ними девушка отметилась в костюме каштанового цвета. Юбка-солнц и приталенный жакет подчеркнули ее фигуру и придали женственности. Фанаты поразились тому, как Водянова умело создает стильные луки.

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