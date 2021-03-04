«Мой муж»: Водянова в винном платье миди позировала с Арно в парижском особняке

Модель решила поделиться семейными кадрами. Она рассказала много интересных фактов о себе и возлюбленном.

Наталья Водянова всегда любила хорошо выглядеть. Благодаря своей профессии она знакома с именитыми модельерами и может похвастаться внушительной гардеробной. Девушка давно живет в Париже в просторном особняке, где помещаются все члены ее семьи. Уже почти 10 лет она счастлива с Антуаном Арно, но только в прошлом году пара официально расписалась в местной мэрии. При этом они воспитывают пятерых детей: Лукаса, Неву и Виктора от первого брака модели и сыновей Максима и Романа от французского бизнесмена.

Обычно Наталья делится новостями, которые касаются работы, а вот семейные кадры она публикует редко. Девушка предпочитает оберегать свое семейное счастье. Однако в начале марта после своего дня рождения модель решила пообщаться с поклонниками и разместила в своем аккаунте ряд снимков. На одном из них Арно сложил ладони вместе и смотрел на супругу нежным взглядом. На другом фото Водянова в винном приталенном платье миди сидела на диване с мужем.

Эти кадры были сделаны в парижском доме вскоре после их свадьбы. Поклонники спросили, сколько ей нужно времени на сон. Модель дала пояснение.

«Мой муж, например, спит мало и ему достаточно, а мне нужен сон. Я могу, конечно, спать мало ( 6/7 часов), но в идеале мне нужно побольше ( 8/9)», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились семейной идиллией и отметили, что девушка их поражает своей силой духа и неиссякаемой энергией. также многие заметили, что даже дома Наталья старается выглядеть элегантно и носит стильные наряды, а не халаты.

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