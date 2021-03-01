«Звезда Голливуда»: стилист назвала нюдовый костюм оверсайз и лоферы Бузовой ультрамодными

Наряд девушки произвел впечатление на Лариса Тимиряеву. Персональный стилист и имиджмейкер отметила, что маскулинный стиль сейчас на пике моды.

Ольга Бузова не скрывает, что ей нравится хорошо выглядеть. Как и любая другая девушка, она часто пополняет гардероб обновками и радуется подаркам из ЦУМа. Телеведущая находит повод наряжать, как в обычной жизни, так и на работе. Однако этот год начался для нее с неприятного события. Она рассталась с Давой после полутора лет отношений. Это заставило девушку на время впасть в уныние. Она реже появлялась на публике. При этом в свой юбилей блондинка показала три смелых вечерних платьях, чтобы затмить всех красотой.

Теперь Ольга старается идти вперед и совершенствоваться. Она усиленно занялась спортом, пробует боксировать, а выходные посвящает уходу за собой. На работе девушка примеряет стильные наряды. Накануне она не только снялась в кожаном платье-футляре, но и показала брючный костюм нюдового цвета. Широкие брюки телеведущая сочетала с лоферами на толстой подошве. Она призналась, что просто не смогла выдержать еще несколько часов ходьбы на каблуках.

«Сейчас в моде такие штаны. Тут у меня завлекалочка», — поделилась звезда.

Бузова показала принтованные носки, которые дополнили образ. Поклонники восхитились нарядом девушки. А для портала Teleprogramma.pro оценила ее весенний аутфит стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Это ультрамодный образ в маскулинном стиле, который уверенно держит лидирующие позиции в женской моде. Модного градуса добавляют объемные брюки, поскольку объемы остаются на пике. В этом образе Ольга напоминает кинодиву Кэтрин Хепберн. В 40-е годы звезда Голливуда одна из первых начала носить широкие мужские брюки и пиджаки, чем бросала вызов обществу. Но она всегда добавляла маскулинному образу женские украшения, создавая контраст, что мы и наблюдаем в образе Оли в виде шейного украшения и романтического локона — завитка у лица. Данный аутфит создан в модной тенденции минимализма — все сдержанно, лаконично, но всего достаточно. Образ смотрится целостно и гармонично», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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