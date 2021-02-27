«С гнилой начинкой»: расставшийся с Бузовой Дава разоткровенничался в больнице

Блогер попросил не приписывать никому его слова, но многие подписчики решили, что его мысли связаны с бывшей возлюбленной.

Ольга Бузова тяжело переживала развод с Дмитрием Тарасовым. Несколько лет она не могла больше никому доверится, но Давид Манукян, больше известный как Дава, смог найти к ней подход. Сначала они скрывали свой роман, а потом стали делится своей радостью и даже жить вместе. Телеведущая готовила даже отдельную гардеробную для избранника в квартире, которую купила в Москве. Но спустя полтора года пара неожиданно распалась.

Вот уже больше месяца прошло с момента, как влюбленные поругались. Ольга отметила, что ей разбили сердце. Она предпочитала долгое время не говорить о случившемся. При упоминании Давы у нее портилось настроение. При этом на эмоциях она намекнула, что артист плохо с ней обращался. Телеведущая даже не хотела возвращаться в съемную квартиру, где они проводили много времени вдвоем.

А на днях после участие в шоу «Танцы со звездами» Манукян лег в больницу. По слухам, он решил улучшись свою внешность. При этом в соцсетях блогер делится снимками, на которых у него забинтовано лицо. 27 февраля он удивил поклонников, опубликовав странные сообщения.

«Неужели вся эта суета выше человечности. Шмотки, мероприятия, рестораны… Ведь один раз можно просто по-человечески прийти», — сначала завил Дава. «Нет так нет, ладно. Надеюсь, что я расставлю приоритеты правильно», — добавил он. «Не приписывайте это ни к кому и не осуждайте. Просто тупые мысли в слух», — предупредил артист. «Не гонитесь за крутизной. В ней нет человечности. Вам нагоняют мысли в глаза. Сила в простоте. Не в красивой обертке с гнилой начинкой», — высказался парень. «Не вините других в своих разочарованиях. Мы сами очаровались ими. Сами виноваты. Знали на что шли. Пусть никакая сложность вас не поменяет. Оставайтесь собой. Ваша искренность дороже денег», — заключил он.

В соцсети два выложил видео, на котором позировал грустный в своей палате. Пояснений своим высказываниям он не дал. Однако фанаты заподозрили, что так артист пытался достучаться до Бузовой и отчасти приоткрыл для всех причины их расставания.

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