«Универсальные вещи»: Валерия прогулялась в сливочном пуховике оверсайз и розовом костюме

Певица Валерия в этом году стала бабушкой. В новогоднюю ночь у ее младшего сына Арсений Шульгина родилась дочка. Лишь на днях артистка навестила наследника с невесткой Лианой и понянчила кроху Селин. Раньше певица признавалась, что не хочет, чтобы ее называли бабушкой. В 52 года жена Иосифа Пригожина может похвастаться стройной и подтянутой фигурой. Она без стеснения носит мини-платья.

Недавно продюсер переболел коронавирусом, поэтому супруги не появлялись на публике. Однако теперь пара наверстывает упущенное. 10 февраля певица поделилась кадрами с прогулки. Она насладилась снежной погодой. Валерия решила похвастаться любимым повседневным образом. Она предстала в розовом спортивном костюме и кроссовках на массивный подошве, которые в тренде в этом сезоне. Также артистка надела дутый пуховик сливочного цвета и взяла с собой сумку в тон.

«Сегодня был прекрасный снежный день. Есть универсальные вещи в гардеробе, которые ношу при любой погоде», — написала звезда.

Поклонники отметили, что нежные цвета идут артистке. Многие отметили, что в таких современных образах Валерия выглядит очень молодо. «Вам очень идет такой цвет!», «Обожаю такие уютные вещи», «Ох, девчуля», «Потрясающе, как красиво, Валерия! Вам очень идет, и так молодо выглядите», «Очень к лицу вам такой нежный цвет», «Валерия как девочка», «Снегурочка из снов про сказку!» — прокомментировали пост подписчики.

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