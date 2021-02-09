«Спать хочешь, малышка?»: Пригожин запечатлел, как Валерия успокаивает крохотную внучку

Певица увиделась с сыном Арсением Шульгиным и невесткой Лианой. Она даже подержала на руках внучку Селин.

Валерия уже длительное время счастлива в браке с Исифом Пригожиным. У пары нет общих детей, но продюсер относится к наследникам жены как к родным. Артистка уже женила старшего сына Артемия Шульгина, а год назад сыграл свадьбу и младший сын Арсений. Он оформил отношения со своей девушкой Лианой. А в новогоднюю ночь у пары родилась дочка Селин. Появление внучки стало главным подарком для певицы.

Примечательно, что Валерия и Пригожин передали молодым родителям подарки, а вот в гости долго не приезжали. Как недавно выяснилось, продюсер в тяжелой форме переболел коронавирусом. И при первой возможности супруги приехали в Арсению и его жене. Накануне певица смогла понянчить Селин. Она взяла кроху на руки. Артистка была облачена в футболку и кожаные кюлоты. Однако малышка зарыдала на ее руках.

«Спать хочешь, малышка?» — сюсюкала с крохой Валерия. «Вот так она плачет, сейчас соску дам», — отметила Лиана. «Ночью, конечно, пришли тут», — заметил Пригожин.

Шульгин с улыбкой наблюдал за своей мамой. Он в какой-то момент встал с постели и позволил Валерии насладиться мгновениями с малышкой. К слову, раньше артистка была против того, чтобы ее называли бабушкой. В 52 года она может похвастаться моложавым видом. Но при виде ребенка, певица не скрывает: испытывает безграничную любовь к малышке.

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