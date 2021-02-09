По-молодежному: Ани Лорак отметилась в юбке-футляре из денима и белоснежной толстовке

Певица вышла на связь с фанатами, рассказав о своих планах на будущее. Она выбрала современный лук для появления на публике.

Ани Лорак является одной из самых известных украинских исполнительниц. В свои 42 года она может похвастаться не только моложавым видом, но и стройной фигурой. Артистка уже несколько лет сама воспитывает дочку Софию. Со своим мужем она развелась вскоре после того, как появились слухи о его многочисленных изменах. Теперь девушка старается посвящать свободное время ребенку, но при этом не забывает заботиться о себе.

В последнее время Лорак часто хвастается обновками. Зимой она ходит в трендовых объемных пуховиках. 8 февраля певица решила пообщаться с поклонниками. Она облачилась в белоснежную толстовку и джинсовую юбку-футляр, подчеркнувшую ее талию. Девушка стала отвечать на вопросы, снимая себя на видео. Так Каролина ( настоящее имя звезды, — Прим. ред.) рассказала, что в ее репертуаре есть несколько песен, которые ей очень нравятся: «Держи мое сердце», «Медленно», «Солнце».

Более того, за время карантина певица неустанно работала. Она призналась, что к конце этого года планирует выпустить новый альбом. также Лорак отметила, что хочет в отпуск, но в ближайшее время никуда не поедет.

«Планирую и отпуск, и концерты. Мне так хочется уже всего, активной жизни. Как сложится только сам Бог знает, потому что я переживают, как и другие люди. Пока я не могу позволить себе отдых, но могу позволить себе работу и ждать того заветного дня, когда объявят концерты и я смогу с вами встретиться», — пояснила звезда.

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