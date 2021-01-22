Самый женственный силуэт: Ани Лорак предстала в черном платье в пол с разрезом от бедра

Ани Лорак в минувшем году отметила 42-летие. При этом певица восхищает фанатов своей стройной фигурой и моложавым видом. На концертах артистка всегда появляется в женственных нарядах, подчеркивающих ее достоинства. Больше года назад она рассталась с турецким бизнесменом. Тогда поклонники с трудом поверили, что у такой женщины могут быть проблемы в личной жизни. Однако уже спустя несколько месяцев у певицы закрутился роман с саунд-продюсером Егором Глебом.

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Однако в последнее время Лорак не появлялась на публике с возлюбленным. Более того, ее новая песня намекает на то, что девушка снова переживает разрыв. Однако сама она не комментирует личную жизнь. Зато артистка приехала в родной Киев, где отдыхает с дочкой Софией. Накануне она решила поделиться снимком не в пуховике, а в черном вечернем платье в пол с пайетками. Наряд с разрезом от бедра подчеркнул ее формы и позволил показать стройные ноги на шпильках.

«Мода быстротечна, стиль остается с вами на протяжении жизни. Я, например, фанат вечерних платьев», — поделилась звезда.

Поклонники были восхищены красотой Лорак. Многие отметили, что редко мамы выглядят так привлекательно. Более того, фанаты попросили артистку, чаще носить платья. «Очень элегантная и красивая», «А я восхищаюсь вашей женственностью и красотой», «Вы такая красивая, я люблю свободную одежду», «Какая вы великолепная», «Какой изгиб и узкая талия», «Наряд роскошный, такое хочется носить», — прокомментировали пост подписчики.

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