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По последним трендам: Ани Лорак отметилась в джинсах с завышенной талий и алом бомбере

Певица решила заинтриговать своих фанатов. Она запечатлелась в новом образе и сообщила о грядущих сюрпризах.

По последним трендам: Ани Лорак отметилась в джинсах с завышенной талий и алом бомбере
Ани Лорак. Фото: instagram.com/anilorak/

Ани Лорак является одной из самых популярных украинских исполнительниц. Она всегда отличалась эффектной внешностью. Дружеской любовью к ней сразу проникся Филипп Киркоров. Он поддерживал ее на «Евровидении», а потом стал крестным отцом ее дочки Софии. В минувшем году артистка не только часто была в гостях у короля отечественной эстрады, но и отдыхала с ним в Греции. А не так давно девушка провела время в Киеве.

Теперь Лорак готовит сюрприз поклонникам. Она признавалась, что снимает новый клип. Никаких подробностей девушка не раскрывает. При этом кажется, что видео будет зимним, так как в соцсети певица делится кадрами, на которых предстает в трендовых теплых образах. Так, 6 февраля Каролина (настоящее имя певицы, — Прим. ред.) похвасталась очередным аутфитом.

Она позировала в прихожей в алом бомбере и джинсах с высокой посадкой и лампасами. Наряд дополнили черные массивные ботинки на тракторной подошве.

«Февраль обещает быть очень насыщенным и продуктивным. Мы готовим для вас несколько больших, особенных, сюрпризов. Как думаете, чем будем удивлять на этот раз?» — написала звезда.

Ани Лорак. Фото: instagram.com/anilorak/

Поклонники оценили стиль певицы. Многие отметили, что восхищены ее нарядом и ждут новой песни. К слову, короткие пуховики с эффектом матового покрытия и очень объемные по форме крайне актуальны этой зимой, как и джинсы, подчеркивающие талию. «Очень нравится ваш стиль!», «Какая вы стильная! Вау!», «Какой стиль! Очень ждем сюрпризы»,«Вау, красоточка! На стиле, на вершине, в наших сердца!» «Утеплилась, такие холода», — прокомментировали пост подписчики.

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