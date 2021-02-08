Татьяна Навка в молочном свитере и объемном пуховике встретилась с Ольгой Слуцкер

Фигуристка побывала в Казани на мероприятии, приуроченном к спортивным соревнованиям. Для такого случая она выбрала неформальный стиль в одежде.

Татьяна Навка не скрывает, что ей приходится много работать. Даже в период пандемии она решилась запустить свои ледовые сказки, чтобы порадовать публику. Также спортсменка открыла школу фигурного катания, где тренирует будущих чемпионов. Она уже давно поставила на коньки свою дочку Надежду. Девочка приносит домой медали. Фигуристка не скрывает, что гордится девочкой. Более того, за время участия в шоу «Ледниковый период» девушка восхищалась красотой этого спорта.

больше по теме Татьяна Навка в платье миди и на шпильках устроила танцы с женой Стаса Михайлова Фигуристка провела вечер в компании подруг на вечеринке у Жасмин. Она позволила себе развеяться.

А на днях Навка побывала в Казани. Там она встретилась не только со своей подругой Ольгой Слуцкер, но и Ксенией Соловьевой. Они вместе побывали на мероприятии, приуроченного к Специальной олимпиаде и смогли пообщаться с президентом Республики Татарстан Рустамом Нургалиевичем Миннихановым. Их встреча прошла в колонном зале, но девушки выбрали неофициальный стиль одежды.

Татьяна предстала в черных брюках клеш и молочном свитере. А когда они вышли на улицу, то ее образ дополнил черный объемный пуховик. Поклонники восхитились красотой спортсменок. Многие отметили, что фигуристка выглядела очень сдержанно и красиво. А для портала Teleprogramma.pro ее образ оценила стилист Элла Маковей.

«Судя по выбранному неформальному стилю одежды всех участников, мероприятие носило неофициальный характер. Теплый свитер с высоким горлом, утепленные ботинки на толстой подошве на Татьяне и Ольге — элементы стиля casual. Да и президент Республики Татарстан фотографируется без галстука. Конечно, на улице в теплых пуховиках такой аутфит выглядит более органичным, чем в мраморном зале с колоннами и знаменами. Согласно деловому протоколу на официальных мероприятиях следует отдавать предпочтение классическому деловому стилю одежды», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей работает в индустрии моды более пяти лет. Она является персональным консультантом по стилю, а также стилистом и шопером. Элла прошла обучение в Institut Français de la Mode (Франция) и имеет высшие образование.

Смотрите также: