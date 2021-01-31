Семейная идиллия: Навка показала, как Песков катает дочь на санках

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воспитывают дочь Надю. В этом году девочке исполнится уже семь лет. Она занимается фигурным катанием, ходит на бальные танцы, учит сразу три иностранных языка: английский, китайский и французский.

Несмотря на занятость, у малышки есть время и на простые детские забавы. Так, свой уикенд кроха провела с отцом на природе. В Instagram олимпийская чемпионка в танках на льду Татьяна Навка поделилась свежими кадрами, запечатлев дочурку в утепленном комбинезоне. Дмитрий Песков прокатил Надю на санках по заснеженным улицам Подмосковья.

«Надя, скажи, тебе нравится, когда папа тебя на санках катает?» — спросила Навка за кадром. «Да!» — ответила девочка.

Напомним, недавно стало известно, что 45-летняя Татьяна Навка вместе с режиссером Алексеем Учителем снимет фильм о советских фигуристах. Они решили экранизировать историю любви Пахомовой и Горшкова.

Смотрите также: