«Словно солнышко»: Наталия Орейро подчеркнула талию силуэтным платьем канареечного цвета

Наталия Орейро около 20 лет назад снялась в сериале «Дикий ангел». Именно эта мыльная опера сделала ее знаменитой на весь мир. Однако девушка знает, что многие ее преданные фанаты живут в России. Она не раз приезжала в Москву и давала гастроли. Уругвайская актриса даже выучила несколько русских слов. Пока она живет на своей родине, но всегда рада приехать в нашу страну. Недавно звезда стала вести свой Instagram, где транслирует все посты на русском языке.
Орейро любит наряжаться. Она была членом жюри на шоу Got Talent. Каждый раз актриса представала на публике в роскошных вечерних нарядах. Она примеряла и комбинезоны с пайетками и пышные платья пастельных тонов. А недавно в Уругвае наступило лето. Девушка насладилась теплой погодой, устроив пикник на газоне. Она облачилась в силуэтное мини-платье каранреечного цвета с оборками. Наталия также накрасила губы алой помадой.
Поклонники восхитились красотой 43-летней актрисы. Многие отметили, что для них она остается Милагорос из сериала. Для портала Teleprogramma.pro оценила образ звезды имиджмейкер-стилист Елена Бестави.
«В начале декабря Pantone объявил свой выбор Цвета 2021 года, но в этот раз это не один, а два оттенка: нейтральный Ultimate Grey и яркий желтый Illuminating. Леатрис Эйсман, исполнительный директор Института цвета Pantone считает:
„Это сочетание говорит о стойкости, оптимизме, надежде и позитиве, которые нам нужны по мере того, как мы перезагружаемся, обновляемся, переосмысливаем и изобретаем заново“.
Illuminating — словно солнышко освещает и поднимает настроение. И по Наталье это очень хорошо видно! Это настроение есть и в фасоне платья. При достаточно строгом силуэте, эти веселые оборки. Лично мне напомнили фартук школьной формы из моего детства. Идеальное сочетание цвета и формы. Но нужно помнить, что такие оборки в зоне плеча будут визуально добавлять объем. Рекомендую быть осторожнее тем, у кого от природы увеличенный плечевой пояс», — высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro
Елена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Она проводит мастер-классы и создает авторскую бижутерию. Вот уже 10 лет Бестави, и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle», учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров.
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