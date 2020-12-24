«Словно солнышко»: Наталия Орейро подчеркнула талию силуэтным платьем канареечного цвета

Наталия Орейро около 20 лет назад снялась в сериале «Дикий ангел». Именно эта мыльная опера сделала ее знаменитой на весь мир. Однако девушка знает, что многие ее преданные фанаты живут в России. Она не раз приезжала в Москву и давала гастроли. Уругвайская актриса даже выучила несколько русских слов. Пока она живет на своей родине, но всегда рада приехать в нашу страну. Недавно звезда стала вести свой Instagram, где транслирует все посты на русском языке.

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Орейро любит наряжаться. Она была членом жюри на шоу Got Talent. Каждый раз актриса представала на публике в роскошных вечерних нарядах. Она примеряла и комбинезоны с пайетками и пышные платья пастельных тонов. А недавно в Уругвае наступило лето. Девушка насладилась теплой погодой, устроив пикник на газоне. Она облачилась в силуэтное мини-платье каранреечного цвета с оборками. Наталия также накрасила губы алой помадой.

Поклонники восхитились красотой 43-летней актрисы. Многие отметили, что для них она остается Милагорос из сериала. Для портала Teleprogramma.pro оценила образ звезды имиджмейкер-стилист Елена Бестави.

«В начале декабря Pantone объявил свой выбор Цвета 2021 года, но в этот раз это не один, а два оттенка: нейтральный Ultimate Grey и яркий желтый Illuminating. Леатрис Эйсман, исполнительный директор Института цвета Pantone считает: „Это сочетание говорит о стойкости, оптимизме, надежде и позитиве, которые нам нужны по мере того, как мы перезагружаемся, обновляемся, переосмысливаем и изобретаем заново“. Illuminating — словно солнышко освещает и поднимает настроение. И по Наталье это очень хорошо видно! Это настроение есть и в фасоне платья. При достаточно строгом силуэте, эти веселые оборки. Лично мне напомнили фартук школьной формы из моего детства. Идеальное сочетание цвета и формы. Но нужно помнить, что такие оборки в зоне плеча будут визуально добавлять объем. Рекомендую быть осторожнее тем, у кого от природы увеличенный плечевой пояс», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Елена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Она проводит мастер-классы и создает авторскую бижутерию. Вот уже 10 лет Бестави, и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle», учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров.

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