Все еще ангел: 43-летняя Наталия Орейро подчеркнула стройную фигуру черным костюмом в горох

Наталия Орейро до сих пор остается кумиром для миллионов россиян. Звезде сериала «Дикий ангел», который был показан на экранах 20 лет назад, не раз приезжала в нашу страну с гастролями. Уругвайская актриса поддерживает отношения и со своим коллегой Факундо Арана, но в настоящей жизни они не пара. Актер воспитывает дочку Индию и двойняшек Яко и Моро с женой, моделью Марией Сусини. А Наталия счастлива в браке с лидером рок-группы Divididos Рикардо Мольо и воспитывает сына Мерлина.

Пока актриса живет на своей родине, где тоже весьма популярна. Она снимается в музыкальном телешоу Got Talent, где предстает в роскошных нарядах. К слову, в 43 года Орейро по-прежнему может похвастаться точеной фигурой. Это она продемонстрировала во время пикантной фотосессии для журнала Caras. На кадрах с бэкстейджа девушка позирует в черном брючном костюме в алый горох. Жакет она надела на голое тело, засветив уже не такую упругую грудь, как раньше.

Наталия распустила волнистые волосы и сделала макияж с акцентом на губы. Она чувственно позировала перед камерой, то делая томное выражение лица, то заливаясь смехом.

Поклонники восхитились грациозностью актрисы. При этом многие отметили, что Орейро все же начала стареть и уже не выглядит той девочкой, которую все привыкли видеть. «Ты чистый прекрасный свет!», «Девушка-бомба», «Какая богиня», «Вроде морщин нет, но уже не девочка», «Обвисшую грудь не стоило оголять, выдает возраст», «Ты всегда выглядишь эффектно», «Для своих лет очень достойно выглядит», «Наш ангел», — стали комментировать пост подписчики.