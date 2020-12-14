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Лера Кудрявцева и Алсу засветились в одинаковых платьях-«мешках» с мерцающим эффектом

Модели нарядов имели лишь разную длину.

Лера Кудрявцева и Алсу засветились в одинаковых платьях-«мешках» с мерцающим эффектом
Лера Кудрявцева и Алсу. Фото: www.instagram.com/alsou_a/Global look press

Редкая женщина любит видеть на других одежду в точности, как у нее. Однако вкусы то и дело совпадают, так что избежать этого момента сложно даже звездам. Недавно на публике засветились в практически одинаковых платьях Лера Кудрявцева и Алсу.

Алсу
Алсу. Фото: www.instagram.com/alsou_a/

Их единственное отличие — длина. Ведущая «Секрета на миллион» предпочла модель ниже колен, а певица — выше. Девушки выбрали наряды из серебристого мерцающего материала, который сейчас в тренде. Ранее Эвелина Хромченко рассказывала на «Модном приговоре», что в этом сезоне актуальными становятся ткани с намеком на богатство и респектабельную жизнь. Наряду с сияющими экземплярами в тренде парча, гобелен, панбархат, кружево, жаккард.

Лера Кудрявцева. Фото
Лера Кудрявцева. Фото: www.instagram.com/leratv/

Кроме того, в эфире фэшн-шоу на Первом канале уделяли внимание и модели платьев Алсу и Леры, которая имеет не очень поэтичное название «мешок». Такой крой подчеркивает хрупкость стройных девушек и скрывает недостатки фигуры у полных.

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"модный провал"АлсуЗвездный стильЛера Кудрявцевачто модно