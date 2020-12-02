Акцент на загар: Алсу в небесно-голубом платье на запах вышла на прогулку в Дубае

Алсу в этом году смогла большую часть времени посвятить семье. Во время карантина она не покидала особняк, уделяя внимание дочкам Микелле и Сафине, а также сыну Рафаэлю. Лишь осенью певица стала появляться на фестивалях и светских раутах. А вот отдыхала она в этом году, по слухам, в Черногории. Недавно артистка стала готовиться к выходу новой песни. Незадолго до презентации она улетела с мужем Яном Абрамовым отдохнуть в Дубай.

На днях Алсу повстречала в ресторане на курорте Валерию с мужем Иосифом Пригожиным. Они тоже отдалили приход зимы, нежась под солнцем в пустынной местности. Тогда исполнительница хита «Зимний сон» ужинала со своим возлюбленным. А на следующий день артистка отправилась гулять по набережной. Она предстала в шелковом платье-халате на запах небесно-голубого цвета. Девушка позволила себе показать загорелые ноги. Ее лук дополнили золотистые босоножки на шпильке.

«Кто ждет релиз моего нового альбома «Я хочу одеться в белое», так как жду его я? Уже послезавтра», — заинтриговала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит 37-летняя певица. Многие осыпали ее комплиментами. «Алсу какая красивая! Со школьных времен нравилась», «В любом наряде Алсу хороша», «Шикарная», «Платье прям небесного цвета», «Ты просто нереально красивая», «Стройняшка», «Какая леди», «Хорошо, когда среди пальм можно пройтись», «Загорелая уже», — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что артистка всегда отличалась утонченным чувством стиля. Она избегает вульгарных образов, предпочитая выглядеть женственно и лаконично.

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