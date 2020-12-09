«Абсолютно все в тренде»: Собчак в узких брюках и леопардовом жакете восхитила стилиста

Ксения Собчак всегда обладала необычным чувством стиля. Телеведущая в молодости любила эпатировать публику ультракороткими платьями и юбками. Теперь вульгарных ноток она избегает, но при этом часто находит, как придать даже повседневному образу изюминку. По мнению поклонников и друзей, журналистка расцвела, когда вышла замуж за Константина Богомолова. Влюбленные часто вместе выходят в свет.

Также Ксения предпочитает нетривиальные образы, когда отправляется на работу. В гардеробе блондинки есть юбки плиссе, платья с кружевами и брючные костюмы необычного кроя. А накануне она решила снять видео для «ТикТока», выбрав яркий наряд. Телеведущая станцевала в узких брюках с блестящим эффектом и блузке с жабо. Наряд также дополнил леопардовый жакет и остроносые туфли.

Собчак также собрала волосы в пучок и надела крупные серьги. Поклонники восхитились не только пластичностью телеведущей, но и ее аутфитом. При этом многие отметили, что не решились бы сочетать такие вещи вместе. Для портала Teleprogramma.pro имиджмейкер-стилист Елена Бестави оценила ее образ.

«Она у нас королева эпатажа. Если разбирать отдельно каждую вещь, то абсолютно все в тренде. Это и анималистичный принт на жакете, узкие блестящие брючки, жабо на блузке. Все вместе, конечно, выглядит очень ярко и дерзко — это в стиле Ксении Анатольевны. Она в этом гармонична, потому что это ее суть. Она сама по себе яркая и взрывная. Этот наряд как никогда отражает ее суть. Даже эта прическа в таком классическом варианте, показывает дух противоречия. Я в восторге, она великолепна!» — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Елена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Она проводит мастер-классы и создает авторскую бижутерию. Вот уже 10 лет Бестави и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle», учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров.

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