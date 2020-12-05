Яркий акцент: Ксения Собчак выбрала вязаный свитер василькового цвета и кожаный пиджак

Генеральный продюсер телеканала «Супер» запечатлелась в ярком, но в то же время сдержанном образе. Свежий снимок Ксения Собчак разместила в своем аккаунте.

Телеведущая показала, как можно сочетать цвет, фактуру и фасоны вещей. Для начала Ксения надела синий свитер с воротником-стойкой. Поверх вязаного предмета Собчак накинула пиджак-оверсайз, выполненный из экокожи. К нему в тон знаменитость подобрала низ. Брюки на журналистке плотно облегали ноги. Им в тон были подобраны лакированные ботинки на рифленой подошве.

Примечательно, что верх аутфита выглядел гораздо объемнее, чем низ. Тем самым Собчак смогла соблюсти сбалансированность в образе.

Поклонники общественного деятеля посчитали наряд Ксении стильным и модным.

«Красиво!», «Класс!», «Ангел!», «Фото классное», «Фон очень красивый на фото. Стильно очень получилось».

Отметим, что свитер крупной вязки, как у Ксении Собчак, был отмечен модным экспертом Эвелиной Хромченко.

«Свитер гипертрофированного объема крупной вязки можно сочетать с чем угодно — это тренд сезона. В свитере из металлизированной пряжи можно отправиться на вернисаж, премьеру нового фильма или на свидание. Удлиненный свитер можно носить как отдельно, так и с юбкой или лосинами», — заявила Хромченко в одном из выпусков программы «Модный приговор» на Первом канале.

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