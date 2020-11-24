Ксения Собчак в черном комбинезоне-бюстье и пальто кофейного цвета отправилась в бутик

Ксения Собчак всегда отличалась особым чувством стиля. Она любит выглядеть женственно, но при этом выбирает наряды с изюминкой. Телеведущая не скрывает, что ей нравятся ретрообразы, а также вещи, созданные дизайнерами. Недавно она хвасталась нарядом, который создали отечественные модельеры. В ее гардеробе уже несколько образов от малоизвестных дизайнеров, а также топовых, как Ульяна Сергеенко.

23 ноября Ксения решила отправится на шопинг. На этот раз она проведала своего знакомого Андрея Артемова. Он создает женственные образы, которые продает в России и за рубежом. Телеведущая появилась в бутике в черном комбинезоне-бюстье, пальто кофейного цвета с принтом в виде пятен далматинца и массивных ботинках. Собчак собрала вьющиеся волосы в небрежный пучок и сделала нежный макияж.

«Андрюш, ну все, разжился. Ну бутичек… Все красиво! Прям все теперь, как взрослый», — похвалила дизайнера гостья.

Она примерила несколько нарядов, включая трико. Ксения отметила, что такой ее еще не видели. А поклонники восхитились нарядом, в котором она была. «Какое пальто крутое», «Так стильно», «Ксюше пора самой становиться дизайнером», «В таком образе пришла, что и обновок не надо», «Ксения всегда умела выделиться», «Глаз не оторвать», — стали обсуждать кадры пользователи Сети. Собчак предпочла не показывать, что она купила. Она обожает удивлять публику образами на светских раутах.

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