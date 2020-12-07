Ирина Пегова в черном платье с кружевными манжетами и воротником пришла в Большой театр

Ирина Пегова редко появлялась на светских раутах в последние месяцы. Актриса приняла участие в шоу «Ледниковый период», поэтому к основной работе у нее прибавились тренировки на льду. Девушка обладает нестандартной фигурой, но при этом умеет выглядеть женственно и подчеркивать свои достоинства. Благодаря артистизму и грации она покорила судей и смогла стать одной из фавориток проекта.

Минувшие выходные Ирина посвятила приятным делам. Она два вечера подряд провела в Большом театре. Сначала девушка увидела постановку «Спартак», а в субботу, 5 декабря, актриса насладилась балетом «Жизель». Для очередного выхода в свет она облачилась в черное мини-платье с кружевом и белым воротником. Кружевные манжеты в ретро стиле стали изюминкой образа. Пегова сделала укладку и дополнила наряд туфлями на каблуке.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистки. Многие одарили ее комплиментами. «Какая вы невероятная!!!! Блестящая роль в „Казанова“. Такая красивая, вкусная женщина», «Вы такая худенькая!!! Просто прелесть!!!», «Какое красивое платье на вас! Вы красавица!» — прокомментировали пост подписчики. А для портала Teleprogramma.pro оценила ее аутфит имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Такие платья, конечно, носят. Многие модельеры любят вариации жабо на платьях либо круглые воротнички, а также банты разных размеров, как у нашей героини. Но стоит отметить, что модельеры, выбирая жабо, стараются отдать предпочтение более плотной ткани, то есть не кружево к кружеву. Учитывая, что у нашей героини крупноватые формы, а она надела туфельки с объемным, то пропорции были не соблюдены. Если бы это платье примерила другая девушка, то оно смотрелось бы более эффектно. А здесь наряд не так выигрышно смотрится. Платье в стиле ретро очень красивое и отправляет к определенному времени. Актриса немного крупновата, поэтому ей нужны более плотные ткани, более лаконичный крой, который будет ее фигуру выигрышно подавать. Также ей лучше выбирать длину ниже колена на два пальца — это длина леди», — дала совет эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова — профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы — свыше 10 лет.

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