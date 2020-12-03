«Ну красота же?»: Ирина Пегова в кремовой блузке отдала предпочтение лаконичному стилю

Ирина Пегова является известной актрисой. В 42 года она не устает поражать поклонников своей неиссякаемой энергией. Актриса успевает сниматься в нескольких проектах, а также не боится пробовать свои силы в новых направлениях. Несколько лет назад она уже победила на шоу «Танцы со звездами», а этой осенью артистка стала участницей проекта «Ледниковый период», где тоже показывает высокие результаты.

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На днях съемки шоу, где Ирина каталась на льду с Алексеем Тихоновым, были завершены. Зрители еще не знают, кто стал победителем на проекте. Зато участники смогли расслабиться перед наступающими праздниками. Пегова, в свою очередь, уделила внимание другим проектам. Накануне она поделилась кадром с очередных съемок. Артистка сидела в гримерке, где ее преобразила визажист Виктория Бишева.

Ирина предстала в кремовой блузке с рукавами-буфами и черной юбке-футляре. Ей уложили волосы в легкую волну, а также сделали макияж с акцентом на глаза. Наряд подчеркнул талию актрисы. Поклонники давно заметили, что девушка постройнела за время тренировок на льду.

«Ну красота же?» — восхитилась Пеговой визажистка.

Поклонники отметили, что актриса находится в отличной форме. Многие болеют за нее и желают победы. Напомним, что ранее стало известно, что до финала шоу дошла Ольга Бузова. Ей сложнее других давались выступления на льду. Фаворитом на проекте является Ольга Кузьмина, которая почти каждый выпуск получала высшие баллы.

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