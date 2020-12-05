Постройневшая Ирина Пегова в приталенном платье-футляре посетила Большой театр

Ирина Пегова всегда обладала нестандартной фигурой. Девушка успешно снимается в кино и играет в театре. При этом она доказала, что талантлива в разных сферах. Артистка уже побеждала в шоу «Танцы со звездами». А не так давно она стала участницей нового сезона проекта «Ледниковый период». За несколько месяцев ей удалось не раз впечатлить членов жюри.

Елена Исинбаева, которая является судьей на шоу, одарила Ирину комплиментом. Она призналась, что восхищается тем, как актриса выглядит и себя преподносит публике. Вскоре многие поклонники заметили, что девушка постройнела. А накануне она смогла отдохнуть и провести вечер в компании коллеги Анжелы Ивашко. Они вместе посетили Большой театр, где насладились балетом «Спартак». Для выхода в свет блондинка выбрала элегатный образ.

Пегова подчеркнула постройневшую фигуру приталенным черным платье-футляром на запах с пуговицами. Благодаря поясу она подчеркнула фигуру. Актриса распустила волосы и сделала макияж с акцентом на губы.

«Грандиозно! „Спартак“ в большом театре! Бомбический состав» — отметила звезда.

Многие подписчики одарили 42-летнюю артистку комплиментами. «Прекрасно выглядите! Успехов в работе… в кино», «Шикарная», «Ира, вы отлично выглядите», «Какая прелесть. В таких интерьерах, особая атмосфера, а уж со „Спартаком“..», «Ну нет слов, одни эмоции Ирина, вы прекрасны, везде оставляете свой след», «Красотка, естественная красота», «Очень постройнели», — прокомментировали кадры подписчики.

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