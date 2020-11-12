С коньками в руках: Пегова предстала в мятой юбке макси и мешковатом джемпере

Актриса не скрывает, что готовится к новому прокату на льду.

Ирина Пегова для многих давно стала любимой актрисой. В ее копилке десятки ролей, а обучал ее в свое время сам Олег Табаков. Девушка не скрывает, что выросла в деревне возле города Выкса. При этом она смогла не только добиться успеха в карьере, но и стать участницей ряда телевизионных шоу. Этой осенью экс-возлюбленная Дмитрия Орлова дебютировала в проекте «Ледниковый период», где выступает в паре с Алексеем Тихоновым.

Несмотря на то, что у Ирины нестандартная фигура, не только танцы, но и фигурное катание стало ее новым хобби. Девушка за семь выпусков шоу успела не раз удивить членов жюри. А публика отмечает, что тренировки отразились на физической подготовке актрисы, так как она выглядит стройнее.

На днях артистка поделилась фото, на котором предстала в современной спальне. Она сидела возле подушек в юбке макси бежевого цвета с неброским принтом и в мешковатом алом джемпере. Массивные ботинки на шнуровке дополнили стильный образ Ирины. Даже мятая юбка смотрелась гармонично. В руках она держала коньки.