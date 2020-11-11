Настоящая дама: Ирина Пегова в блузке с кружевом и юбке миди вышла на лед с Алексеем Тихоновым

Ирина Пегова привыкла удивлять публику. Девушка давно снимается в кино, и имеет множество талантов. Несмотря на нестандартную фигуру, она ловко двигается на танцполе, что помогло ей уже однажды выиграть шоу «Танцы со звездами». Теперь девушка рискнула принять участие в проекте «Ледниковый период». Уже с первых выходов на лед она произвела впечатление на судей. Актриса старается придерживаться образов в русском стиле, что нравится заслуженному тренеру Татьяне Тарасовой.

Во время одного из последних выступлений Ирина вышла на лед в коротком платье. Во время поддержки юбка поднималась из-за ветра. За это девушку отругал Илья Авербух. Он посчитал, что случившееся испортило впечатление от поддержки. Похоже, что артистка учла критику тренера. Для седьмого номера она выбрала более сдержанный образ, тем более, что катались они с напарником Алексеем Тихоновым под музыку из отечественного фильма.

Пегова вышла на лед в белой блузке с рюшами с мелкий горох, а также длинной каштановой юбке. Черный пояс дополнял ее лук в сельском стиле. К слову, на ледовой арене она появилась в кабриолете, который вел Тихонов. Актриса придерживала элегантную шляпу. Они вновь впечатлили судей хорошей техникой. Ирина не побоялась сделать несколько красивых поддержек.

Как на этот раз члены жюри оценят номер актрисы, можно узнать в субботу, 14 ноября, на Первом канале. А увидеть образы других участников шоу «Ледниковый период», можно в большой колонке портала Teleprogramma.pro.