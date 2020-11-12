Лера Кудрявцева в сверкающей рубашке и расклешенных брюках появилась на премии

Лера Кудрявцева недавно вернулась из Санкт-Петербурга. Она два дня провела в культурной столице и предпочитала не делиться новостями. Девушка сразу вернулась к работе, но ее обескуражило известие о гибели ее соведущего по шоу «Звезды сошлись» Александра Котлового. Он разбился на самолете. Телеведущая признавалась, что не могла найти себе места, так как у мужчины остались жена и дочка.

Однако накануне Лера все же появилась на публике. Она стала не только гостьей, но и ведущей церемонии вручения премии First Ladies Awards 2020. Мероприятие прошло в столичном ресторане The Сад. Девушка по такому случаю выбрала лаконичный и актуальный наряд. Она облачилась в белую рубашку с эффектом мерцания. Ее воротник блестел в лучах софитов. Смокинг с приталенным жакетом и брюками клеш подчеркнул стройную фигуру звезды и вытянул силуэт.

Кудрявцева, как всегда, безупречно отработала, стараясь поддерживать непринужденную атмосферу в зале. Одной из тех, кто получил награду в этот вечер, стала Ирина Безрукова, которая тоже пришла в костюме, но из кожи питона. Также гостями премии стали Елизавета Арзамасова, выбравшая для выхода платье с цветочным принтом, ее коллега по сериалу «Папины дочки» Дарья Мельникова, Анна Цуканова-Котт, Наталья Бочкарева и другие известные персоны.

Поклонники восхитились утонченным луком Леры. Многие одарили ее комплиментами. «Костюм шикарный», «Лерыч, ты, как всегда, на высоте», «Нереальная, обожаю», «Ваш стиль все лучше и лучше», «Не зря вас ругала Собчак, вы прекрасны», — стали комментировать кадры пользователи Сети.