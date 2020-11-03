Тепло и стильно: 49-летняя Кудрявцева похвасталась плюшевым пальто из овечьей шерсти

Лера Кудрявцева уже 25 лет работает на телевидении. На ее глазах многие артисты получили известность. Сама девушка не только обзавелась семьей, но и изменилась. Она уже не носит дреды, как когда-то в молодости, а ее наряды — пример настоящей женственности. При этом несколько лет назад ее стиль изменился. Теперь телеведущая предпочитает более лаконичные образы.

На сцене Лера чаще всего блистает в вечерних платьях, а на съемках предстает то в костюмах, то в силуэтных нарядах. В 49 лет она может похвастаться стройной фигурой. 3 ноября телеведущая отправилась в Санкт-Петербург. По всей видимости, там у нее появились дела. При этом блондинка успела утеплиться, в конце концов, зима уже на носу. Кудрявцева решила заменить куртки и не всегда удобные пуховики стильными плюшевыми пальто, которые в моде не первый сезон.

Девушка примерила два варианта наряда в голубом и бежевом цветах. Она сочетала пальто с трикотажными брюками и ботинками. Лера показала образы в пастельных тонах.

«Как вам пальто? Какое лучше? Абсолютно натуральная 100% овечья шерсть, супер новой обработки», — написала звезда.

Поклонникам наряд телеведущей понравился, но они отметили, что она промахнулась с цветом, так как в голубом варианте кажется, что на ней не пальто, а махровый халат. «Первое немного банный халат напоминает», «Лера мне больше нравится второй вариант. Замечательные пальто», «Как здорово! Мне — оба», «Оба похожи на халаты, хотя может я отстала от моды», «Первое как халат махровый, второе клевое», — прокомментировали пост подписчики.