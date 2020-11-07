«Щемит сердце»: Кудрявцева «раздавлена» из-за внезапной гибели соведущего шоу «Звезды сошлись»

Александр Котловой разбился на самолете вместе с женой. Трагедия повергла в шок его коллегу. Они виделись накануне страшного происшествия.

Лера Кудрявцева недавно начала работать с Александром Котловым. Он заменил вакантное место соведущего шоу «Звезды сошлись» после ухода Оскара Кучеры. Также мужчина вел еще одну рейтинговую передачу «ДНК» на канале НТВ. 6 ноября он появился на очередных съемках, где отработал вместе со свой напарницей.

Кудрявцева тепло приняла своего нового соведущего. За минувшие месяцы они успели сработаться. Однако 7 ноября произошла трагедия — падение самолета. Александр ушел из жизни моментально. Сначала в СМИ написали, что жена телеведущего тоже погибла вместе с ним, но позже выяснилось, что с Александром во время полета был кто-то другой.

Как оказалось, телеведущей увлекался пилотированием и едва ли не каждый день совершал полеты. На этот раз при экстренной посадке самолета в Люберцах случилось непоправимое. Воздушное судно резко приземлилось и произошло возгорание. 41-летний журналист был за штурвалом. Страшное известие скоро узнала Кудрявцева. Она едва нашла силы, чтобы прокомментировать случившееся.

«Господи! Еще вчера вечером мы записывали программу, а сегодня его не стало Котловой, умный, позитивный, скромный, добрый Саша — мой коллега и друг. Я отказываюсь в это верить, до меня не доходит, что такое возможно, руки трясутся и слезы из глаз . Это просто… такого просто не может быть», — заявила Лера.

Она призналась, что Котловой звал ее полетать на самолете и обещал показать Москву с высоты птичьего полета. Телеведущая не соглашалась и просила коллегу прекратить летать, так как это очень опасно. Более того, она заверила, что предчувствовала беду.

«Несколько дней уже щемит сердце, я как будто что-то чувствую, но не знаю что, и вчера на Сашку наезжала, чтобы не перебивал, ну перебивай, делай что хочешь — только будь жив. Господи разбился с женой, остался ребенок. Что, что происходит? Господи», — отметила Кудрявцева.

Позже она отметила, что жена Котлового все же жива. Поклонники телепрограмм НТВ тоже не могут поверить в случившееся. На пост звезды отреагировал Кучера. «Держись, подруга. Это какой-то ужас. Царствие небесное…», — написал он. «Как гром. Просто шок…. Миг и нет человека», «Трагедия за трагедией….Сочувствую . Очень жалко!», «2020 заканчивайся уже», «Это трагедия», — прокомментировали пост подписчики.