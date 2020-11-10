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На люксе: Бородина в свитшоте Dior и мини-юбке плиссе отправилась в салон красоты

Телеведущая обожает брендовые вещи и регулярно пополняет гардероб модными новинками.

На люксе: Бородина в свитшоте Dior и мини-юбке плиссе отправилась в салон красоты
Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia/

37-летняя телеведущая Ксения Бородина не скрывает: она, как и многие девушки, просто без ума от шопинга и моды. При каждом случае она старается пополнить гардероб модными новинками. Одно из последних стильных приобретений — это ботинки Prada. И накануне теледива выгуляла их, подобрав полностью тотал-лук этого бренда.

А для нового выхода в свет Бородина предпочла Dior. Свитшот с актуальным принтом-монограммой, сумочка через плечо и ботинки одноименного бренда. Стильным акцентом в образе стала мини-юбка плиссе. Девушка покрасовалась в салоне красоты перед камерой.

Кстати, день не прошел без покупок. Бородина пополнила гардероб кашемировым костюмом с удлиненным кардиганом и свитером крупной вязки. Она отдала предпочтение трендовым оттенкам сезона — бежевому и цвету слоновой кости.

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