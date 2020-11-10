Бородина о работе: «Сейчас меня можно вытащить из дома только за большие деньги»

Ксения Бородина является бессменной ведущей телепроекта «Дом-2». Девушка построила карьеру теледивы, начав с позиции редактора шоу-программ, и всего смогла добиться сама. Но не так легко складывался ее путь. Бородина призналась, что после развода с отцом Маруси ей приходилось выживать, чтобы обеспечить достойный уровень жизни себе и дочке.

«Я поехала гастролировать, очень много работала, потом еще улетала на выходные, 2–3 города объезжала как диджей. Не высыпалась и работала как лошадь 24/7, чтобы всего достичь», — призналась она поклонникам.

Сейчас Бородина вышла на достойный уровень, купила двухэтажный просторный особняк в Подмосковье и регулярно летает на курорты. Кроме того, ее гардероб ломится от обилия брендов. И знаменитая брюнетка давно знает себе цену. На вопрос, почему она сейчас не ездит с гастролями как диджей, она ответила:

«Сейчас меня можно вытащить из дома только за очень большие деньги», — подчеркнула теледива.

К слову, Ксения Бородина отказалась и от участия в проекте «Ледниковый период». В новом сезоне среди звезд оказалась Ольга Бузова. Она не раз говорила о том, что тренировки и репетиции отнимают у нее много сил, но сдаваться без боя поющая телеведущая не собирается.