«Тотал лук от Prada»: Бородина в белой рубашке и кожаном пальто позировала для селфи

Ксения Бородина обожает шопинг. Телеведущая даже признавалась, что надеялась меньше покупать во время весенней самоизоляции. Но наличие онлайн-магазинов лишило ее этой надежды – она сдалась и, кажется, покупала еще больше. Одно из недавних приобретений – самые трендовые ботинки Prada и Dior, которые девушка выгуливает с большим удовольствием.

На мамин день рождения Бородина нарядилась сдержанно, но очень стильно. Она выбрала белую рубашку, кожаную мини-юбку и пальто. На ногах красовались ее любимые люксовые ботинки. Теледива поспешила запечатлеть свой аутфит для подписчиков в Instagram.

«Total look от Prada», — подписала фотографию модница.

Поклонники в комментариях пришли в восторг от черно-белого аутфита модницы. Они поспешили заметить, что Бородина выглядит очень стильно в этом наряде.

«Какой крутой лук, ботинки просто бомба», «Красотка, просто шик», «Вам очень идет этот образ», «Невероятно красивая женщина», «Супер», «Шикарная как всегда, восхищаюсь», «Идеальная», — пишут преданные поклонники.

Но есть среди подписчиков Бородиной и хейтеры, которые пристально следят за жизнью телеведущей. И они уверены, что девушка покупает себе копии, а не оригинальные брендовые вещи. И модница уже устала доказывать завистникам, что это не так.