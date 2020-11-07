Настя Каменских в сапогах с гольфами и молочном свитере устроила праздник для тещи Потапа

Настя Каменских не скрывает, что на первом месте для нее стоит семья. Долгие годы она тайно строила отношения с Потапом. Они поженились в Лас-Вегасе еще в 2017 году, а спустя несколько лет уже устроили пышную свадьбу в Киеве. Теперь влюбленные поддерживают друг друга. Недавно они отдохнули в Турции. Певица строит сольную карьеру, но муж помогает ей в качестве продюсера. Девушка всегда старается в праздники оставаться дома, чтобы побыть с близкими.

больше по теме Осенний лук: Настя Каменских объявилась на прогулке в берете и кожаной куртке оверсайз Жена Потапа прогулялась по Киеву со своей подругой.

Недавно Каменских привезла домой свою маму Лидию Петровну. Оказалось, что они очень похожи. А накануне певица устроила для родительницы домашнюю вечеринку. Женщина отпраздновала 65-летие в кругу родных. Певица предстала в шелковой юбке с принтом и молочном свитере. Кремовые сапоги с гольфами дополнили уютный аутфит. А вот именинница облачилась в стильный костюм в пижамном стиле кораллового цвета.

На празднике в стиле индейских племен повеселилась не только Настя, но и ее муж. Потап даже сделал фото со своей тещей. Фото с вечеринки они поделились в Сети.

«Мы вчера с кудряшками отметили день рождения блондинки кудряшки! Лида, Лида, Боже!» — написал артист.

Поклонники восхитились тем, как молодо выглядит мама Каменских. Также многие оценили ее элегантный образ. «Все такие красотки», «Потап на закусочку… Красавчик», «Костюм у мамы бомбичный», «Не ошибаюсь, что вы праздновали по-семейному и по-доброму, потому что по-настоящему», «Вы так похожи», «Потап и его теща — картина маслом», «Прекрасная семья», «Какая у вас красивая мама, Настя!» — прокомментировали пост подписчики.