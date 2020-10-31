Свежо и актуально: Бузова, Брежнева и Каменских представили прически, которые всегда в моде

Как утверждает эксперт по парикмахерскому искусству Ксения Бобылева, конские хвосты уместны в любой ситуации.

Если вы обладаете длинными волосами, но не знаете, как уложить локоны, сделайте конский хвост. Этот вид укладки уместен в любой ситуации и подходит к каждому наряду, в этом уверена дизайнер причесок Ксения Бобылева. Не случайно многочисленные российские звезды делают эту прическу, как в обыденной жизни, так и для выхода на сцену.

«Конский хвост – одна из самых универсальных и стильных причесок на все случаи жизни. Она подходит практически каждой современной женщине. Единственное исключение – это женщины со слишком вытянутой формой лица и характерными выдающимися ушами. Остальные типы внешности можно корректировать при помощи высоты хвоста и его текстуры», — рассказал эксперт Teleprogramma.pro.

По мнению Ксении, ошибочно считать эту простую прическу банальной. На самом деле это очень элегантный способ укладки волос, который подходит и для офиса, и для вечерних встреч.

Тина Канделаки, к примеру, предстает с конским хвостом и на работе, и на светских раутах. И везде он уместен.

«В сезоне 2020-21 в тренде – низкие хвосты. Однако и высокие хвосты не теряют своей актуальности, это классика», — говорит Ксения.

Анастасия Каменских выглядит с высоким хвостом, обмотанным гладкой прядью, кокетливо и женственно.

Вера Брежнева тоже предпочла высокий хвост, но с прямыми волосами. Как объяснил наш эксперт, хвост звезды выглядит таким пышным и стабильным за счет начеса у основания. Именно он дал объем и зафиксировал волосы в нужном месте.

«Такая прическа подходит и для вечерних встреч, и для офиса. Для любого вида мероприятий», — прокомментировала Ксения.

Романтически характер приобретает прическа, если припустить по бокам пряди. Так, к примеру, сделала Дарья Пынзарь.

Не менее романтично смотрится кудрявый хвост, а в дополнении с платьем – особенно чарующе.

Ольга Бузова, в принципе, любит этот вид прически и мастерски варьирует его. Интересный вид получается, если разделить хвост на две пряди и сплести из него жгут.

Коса на конском хвосте тоже выглядит гораздо современнее и мобильнее классического варианта.

Справка Teleprogramma.pro

Бобылева Ксения — опыт работы в индустрии красоты как женского мастера — с 2016 года, в барберинге — с 2019. Имеет специальность художника-модельера по парикмахерскому искусству, а также барбера.