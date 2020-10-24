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Осенний лук: Настя Каменских объявилась на прогулке в берете и кожаной куртке оверсайз

Жена Потапа прогулялась по Киеву со своей подругой.

Осенний лук: Настя Каменских объявилась на прогулке в берете и кожаной куртке оверсайз
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux

33-летняя жена рэпера и продюсера Потапа Настя Каменских продемонстрировала в Stories своего микроблога осенний образ.

Для прогулки по улочкам Киева певица отдала предпочтение утепленной кожаной куртке оверсайз и берету из такого же материала. Артистка обулась в массивные ботинки на шнуровке. В противовес грубым фактурам Каменских примерила пушистый  свитер белого цвета с высоким горлом и леггинсы, тем самым подчеркнув свою хрупкость и женственностью Стильный аутфит знаменитость дополнила небольшой сумкой на цепочке.

Девушка распустила объемные темные волосы и сделала легкий макияж, подчеркнув длину ресниц с помощью туши.

Звезда пришла в восторг от субботней прогулки по родному городу. Каменских подпевала уличным музыкантам и танцевала.

«Мой любимый Киев!», — прокомментировала певица одно из своих видео.

Ранее артистка поделилась трогательным моментом семейной жизни со своим мужем Потапом. Звездная пара поженилась полтора года назад, шокировав поклонников. С тех пор супруги часто делятся кадрами счастливых дней вместе, не оставляя фанатам шанса сомневаться в том, что союз ненастоящий.

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