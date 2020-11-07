Буквы, цвет и Гагарин во всю спину: Нетребко, Кудрявцева и Брухунова показали модные декорированные пальто

С наступлением осени в гардеробах модниц прочно обосновались пальто. Мы уже видели эту верхнюю одежду в арсенале многих звезд. Например, телеведущая Ксения Бородина выгуляла однотонные стильные пальто-халаты – модель беспроигрышная во всех прочтениях. Ее коллега с Первого канала Екатерина Стриженова отметилась в классическом пальто глубокого терракотового цвета, который фэшн-эксперт Эвелина Хромченко назвала актуальным в нынешнем сезоне.

Среди огромного разнообразия моделей пальто отдельного внимания заслуживают декорированные модели. Такая верхняя одежда во все времена выделяет модницу из толпы, все взгляды просто прикованы к ней. И, конечно, многие звезды являются обладательницами таких вещей.

Татьяна Брухунова, Анна Нетребко, Лера Кудрявцева, Анфиса Чехова и многие другие знаменитости уже продемонстрировали необычные модели пальто, и портал Teleprogramma.pro совместно с фэшн-экспертом Vogue Анной Бжедуговой пристально рассмотрели каждое появление звезд в модных аутфитах.

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова – обладательница внушительной коллекции верхней одежды. И, конечно же, в ее шкафу есть не одна модель пальто с декором. Например, длинное с буквами, которое Татьяна дополнила шляпой-федорой.

«Хорошее пальто, приятный цвет и интересный крой. В России очень многие девушки предпочитают яркую верхнюю одежду, ведь по факту осень у нас длится больше, чем три месяца. Не нужно никаких вычурных узоров или ремней. На Татьяне Брухуновой пальто с буквами, но эта деталь абсолютно не смотрится инфантильно и не портит образ. На мой взгляд, зимние лоферы в этом цвете и шляпу можно было бы заменить — светло-серый с этими оттенками мало пересекается», — отметила стилист.

Оверсайз-модель пальто в бледно-розовом оттенке любимой длины миди Татьяна Брухунова выгуляла с шапкой типа бандана и рюкзачком. Анна Бжедугова обратила пристальное внимание на цвет верхней одежды и посоветовала кропотливее выбирать аксессуары к такой модели.

«Грязно-розовый цвет – один из самых популярных для осенних пальто. На первый взгляд может показаться, что это классический вариант, но сочетать такое пальто с остальными предметами гардероба очень сложно. Однозначно из этого образа нужно убрать шапку и этот рюкзачок. Подобного рода сумки уже давно не актуальны и больше напоминают о рыночных рядах, чем о люксовых брендах, ведь кажется, что подделок (на аналогичные модели Сhanel и т.д.) стало больше, чем оригинальных изделий», — заключила эксперт.

Телеведущая Лера Кудрявцева продемонстрировала сразу две модели пальто с декором. И если ко второму варианту у Анны Бжедуговой вопросов не возникло – разве что к обуви, — то первая модель оказалась устаревшей.

«Странный выбор материала», — удивилась эксперт. И объяснила: «В комбинации напоминает банный халат, но даже это иногда смотрится лаконично. Такой силуэт пальто в этом сезоне уже отжил свое. Если это пальто с подобным поясом, то хотя бы плотное и хорошо структурированное».

«Второй вариант радует больше. Смотрится интересно, но очень сложно к сочетанию с низом», — отметила Анна Бжедугова.

Оперная дива Анна Нетребко давно стала эталоном женственности и яркости – звезда не боится экстравагантных образов, необычных вещей и ярких моделей одежды, в том числе верхней. Будучи в Петербурге на гастролях, артистка выгуляла броскую модель пальто, фишка которого – в принте:

«Синяя меховая шапка и пальто с Гагариным во всю спину – сильно! Тут сказать даже нечего. Кроме, пожалуй, соответствующего «Поехали!», — с восторгом отметила фэшн-эксперт.

Светская львица Яна Рудковская выгуляла по-настоящему осенний аутфит – пальто-кардиган на запах, декорированное растительным принтом. Сложность наряда Анна Бжедугова считает в этом образе, скорее, минусом.

«Яна просто обожает принт на принте и сочетание сложных тканей. Мне нравится образ по цвету. Но текстуры и формы не пересекаются, неправильно наслаиваются друг на друга. Хорошо, что Яна подобрала к этому образу однотонные туфли. Хотя, если смотреть правде в глаза – это вообще не спасло ситуацию», — отметила эксперт.

А вот пальто расцветки меланж стилист считает слишком повседневным. Хоть Анфиса Чехова и попыталась его обыграть, дополнив аксессуарами и эффектным макияжем.

«Пальто неплохое. Классический крой, хороший воротник. Смущают цветовые вкрапления. Целиком образ сексуальный, видно, что есть намек на вечерний вариант. В данном случае здесь нужно либо заменить пальто, либо снять все аксессуары, собрать укладку в пучок и надеть под пальто водолазку или свитер. Пальто слишком повседневное», — отметила стилист.

Анна Бжедугова предостерегает модниц от покупок пальто, декорированных натуральным мехом. Актрисе Дарье Мороз такая модель, несомненно, идет, но уже является устаревшей. Не стоит тратить на нее ни внимание, ни деньги.

«Забудьте о пальто с мехом в этом сезоне. Первое – натуральный мех вышел из моды, а второе – это отголоски советских 80-х. Главный вопрос – зачем утепляться мехом, но оставлять голые щиколотки, подкатав легкие брюки? Образ целиком неудачный», — отметила Анна Бжедугова.

Справка Teleprogramma.pro:

Анна Бжедугова, модный эксперт. Закончила факультет международной журналистики МГИМО и работала в журнале Vogue Россия начав с позиции ассистента главного редактора, продолжая в качестве редактора социальных сетей. Сейчас Анна живет и работает в Лос-Анджелесе, США, где строит карьеру актрисы кино и продолжает работать приглашённым редактором для Vogue, Marie Claire и многих других российских изданий.