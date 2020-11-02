Стриженова в брюках палаццо и пальто карамельного оттенка запечатлелась на прогулке

Екатерина Стриженова является не только актрисой, но и телеведущей. Не один год она ведет передачу «Доброе утро». Знаменитость не скрывает, что старается выглядеть молодо, так как является медийной личностью. И стоит отметить, что ей это удается. В 52 года она обладает не только стройной фигурой, но и впечатляет публику моложавым видом. Ко всему прочему, артистка всегда подчеркивает свои достоинства стильными нарядами.

Чаще всего Екатерина демонстрирует новые образы на работе. Накануне в «Останкино» она пришла в черном костюме и белой блузке с оборками и бантом вместо галстука. Приталенный жакет подчеркнул талию телеведущей. Она похвасталась образом, перед съемками программы «Время покажет».

А вот после работы Стриженова отправилась гулять в парк. На этот раз Екатерина надела трикотажный костюм пастельного оттенка с брюками палаццо. Поверх телеведущая накинула пальто модного карамельного оттенка. Звезда позировала на мостике с распущенными волосами и с едва заметным макияжем.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие заверили, что она похорошела:

«Прелесть Катюша!», «Пальто роскошное», «Блузка с бантом так вам идет», «Какая вы элегантная», «Екатерина, восхищаете своими нарядами», «Такая хорошенькая», «На вас всегда приятно смотреть», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Напомним, что ранее Стриженова похвасталась молочным пуховиком оверсайз, которые собирается носить в морозы.