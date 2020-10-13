Великосветская дама: Ксения Бородина в пышном черном платье-бюстье снялась на природе с борзыми

Ксения Бородина не скрывает, что ей нравятся люксовые вещи. Она регулярно покупает сумки, обувь и наряды таких брендов, как Dior, Yves Saint Laurent, Gucci, Prada. Телеведущая признавалась, что даже стилисты порой позволяют ей идти в кадр в тех нарядах, которые она выбрала себе сама. Поклонники часто просят советов у звезды, а также следит за тем, что она носит, чтобы подхватить тренды. Помимо работы, жена Курбана Омарова успевает также участвовать в модных фотосессиях.

Так, очередной день Ксения провела на природе. Она перевоплотилась в образ в стиле ретро. Сначала девушка надела блузку с кружевами и бархатный жакет с юбкой макси. Телеведущая выглядела словно героиня из старых романов. А потом она переоделась в пышное черное платье-бюстье с объемными рукавами. Наряд дополнила широкополая шляпа и длинные серьги. Бородина держала за поводки борзых собак. Она успевала при этом и эффектно позировать.

Поклонники восхитились женственным луком. Многие стали сравнивать Ксению с персонажами из истории, кино и сериалов. Многим ее образ напомнил вампиров из картины «Дневники вампира». Телеведущая призналась, что комментарии ее позабавили.

Напомним, что несколько лет назад Бородина сильно похудела. После этого она сменила и стиль одежды, предпочитая более лаконичные наряды. Также больше девушка не наращивает волосы и не носит длинные ногти. Она старается выглядеть более естественно.