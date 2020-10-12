Акцент на тонких щиколотках: Бородина облачилась в зауженные брюки и розовое пальто

Ксения Бородина не скрывает, что следит за трендами. Телеведущая всегда любила хорошо одеваться. При этом многие свои образы из прошлого она теперь критикует и не считает удачными. В последние годы ведущая «Дома-2» с легкостью тратить сотни тысяч рублей на стильные наряды и брендовые сумки и туфли. Минувшим летом девушка носила босоножки с квадратным мысом Bottega Veneta, которые были самыми трендовыми. Теперь она предпочитает лоферы на массивной подошве.

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С наступлением осени Ксения сразу утеплилась. Она уже хвасталась плюшевой шубой и изумрудным пальто из шерсти. На работе девушка с радостью появляется в своих обновках. Теперь телеведущая поделилась новым фото, на котором позирует на улице. На этот раз свои модные лоферы она сочетала с зауженными брюками в клетку и водолазкой. Поверх Бородина надела розовое пальто прямого кроя, которое визуально вытянуло силуэт.

Звезда не боится экспериментировать. Она также отвечает на критику. На этот раз наряд подчеркнул достоинства ее фигуры — талию и тонкие щиколотки. Поклонники восхитились тем, как выглядит Ксения. Многие одарили ее комплиментами: «Какая красотка», «Прям цвет Барби», «У вас ноги модели», «Брюки интересные», «На вас все смотрится».

Стоит отметить, что телеведущая также любит делать покупки вместе с дочками Марусей и Теоной. Своим наследницам она тоже покупает брендовые вещи. Каждый сезон Бородина обновляет им гардероб.