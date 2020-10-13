«Мне кажется — отлично»: Бородина в приталенном жакете и блузке с рюшами отметилась в «Гелике»

Ксения Бородина много лет работает на телевидении. Раньше она была редактором и продюсером, а теперь ведет разные шоу, включая проект «Дом-2». Девушка стала кумиром многих зрителей, а для некоторых и иконой стиля. Телеведущая тратит сотни тысяч рублей на обновки не только для себя, но и для дочерей Маруси и Теоны. Этой осенью звезда уже хвасталась не только плюшевой шубой, пальто из шерсти, но и другими обновками.

Когда у Ксении появляется свободное время, то она с удовольствием устраивает фотосессии. Ей нравится примерять разные женственные образы. Недавно она устроила съемку в алом платье со шлейфом. Девушка позировала у кабриолета, словно истинная леди. А в октябрьский осенний день Бородина снова отправилась на съемку. На этот раз она облачилась в ретро наряд. Девушка запечатлела себя в салоне автомобиля в рубашке с рюшами и высоким воротником, а также бархатном укороченном жакете.

«Мне кажется — отлично! В средневековье и на „Гелендвагене“», — высказалась звезда.

Позже Ксения позировала у дерева. Лосины она заменила на длинную юбку в тон жакету. Волосы девушки были собраны в пучок, а губы накрашены алой помадой. Целая команда стилистов, визажистов и иных помощников работали над фотосессией. Поклонники отметили, что телеведущей очень идет такой образ. Они осыпали ее комплиментами. «Какая шикарная», «Сторис увидела, сразу поняла, будет огонь!», «Класс, Джен Эйр», «Дневники вампира вспомнились», — прокомментировали кадры пользователи Сети.