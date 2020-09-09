От сапог до свитеров: Кейт Миддлтон неоднократно показывала, как стильно выглядеть осенью

В холодное время года герцогиня Кембриджская не забывает о ярких цветах и легких тканях.

Кейт Миддлтон знает, как выглядеть роскошно в любое время года. Даже холодной осенью она не отказывается от ярких нарядов. Безусловно, все зависит от ситуации. Герцогиня Кембриджская подбирает различные образы и для повседневной жизни, и для официальных визитов. Предлагаем подборку лучших осенних нарядов Кейт разных лет по версии People.

Для визита в школу в октябре 2018-го Кейт выбрала теплую куртку оливкового цвета и такого же оттенка свитер. Ей предстояло поработать с учениками в саду, поэтому высокие сапоги на низком каблуке дополнили наряд.

В том же году Кейт решила доказать, что платья с цветочным принтом можно носить и в осенние месяцы. Всемирный день психического здоровья герцогиня отметила в платье с длинными рукавами. Наряд из легкой строящейся ткани нежно-розового оттенка украшал рисунок из крупных ярких роз. Романтичности образу она добавила, надев серьги из белого золота с крупным камнем.

Для визита в Канаду осенью 2016-го Миддлтон надела приталенное красное-белое платье с необычным орнаментом. Расклешенной юбкой выше колен из двух воланов подчеркнула стройные ноги, а акцент на талии сделала белым поясом. Образ дополнила красными туфлями-лодочками на шпильке и такого же оттенка клатчем.

В Музей истории в Лондоне Кейт приехала в октябре 2019-го в незамысловатом образе. Брюки-кюлоты цвета хаки от одного из ее любимых брендов Jigsaw и бордовый свитер в едва заметную сетку от Warehouse. Сумочка от Chanel и туфли на устойчивом каблуке подобрала в единой цветовой гамме.

На приеме в Букингемском дворце осенью 2017 года Кейт была в легком кружевном платье голубого оттенка. Длинные рукава с воланами и расклешенная юбка ниже колен из гипюра дополнила черным бантом из тонкой ленты. Согласно протоколу, Кейт нельзя носить одежду с глубоким декольте и короткими юбками. Туфли и клатч подобрала такого же цвета.

Каждый выход на публику герцогини Кембриджской обсуждают от и до. Огромный интерес вызывают ее наряды и аксессуары. К слову, недавно они с принцем Уильямом навещали бизнесменов в Южном Уэльсе. Тогда герцогиня сделала акцент на полудрагоценных серьгах. Жители острова Барри пришли к выводу, что таким образом Кейт решила поддержать малый бизнес.