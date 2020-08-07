Кейт Миддлтон поддержала малый бизнес необычным способом

Кейт Миддлтон и принц Уильям прибыли в Южный Уэльс. На острове Барри они посетили местные компании, в числе которых был и завод по изготовлению игрушек. С бизнесменами герцоги Кембриджские обсудили влияние коронавируса на туристический сектор.

Местных жителей удивил не столько приезд герцогов, сколько образ Кейт. Легкое романтичное платье она дополнила полудрагоценными серьгами. Украшения производит небольшая местная компания Spells of Love. Они сделаны из латуни, при этом покрыты желтым золотом.

Помимо этого, фирма не используют пластик для упаковок украшений, что, несомненно, тронуло герцогиню. Защита экологии и окружающей среды – один из приоритетов Кейт.

Недавно Кейт и Уильям вернулись из краткосрочного отпуска. Вместе с детьми они ездили на остров Силли — одно из любимых мест принца. Герцог приезжал туда еще совсем ребенком, а в компании Кейт — уже после их свадьбы.