Акцент на щиколотке: Кейт Миддлтон в мятном платье миди вышла в свет с принцем Уильямом

Герцог и герцогиня Кембриджские приехали в Южный Уэльс, где у них было назначено сразу несколько встреч.

Кейт Миддлтон вернулась к прежнему образу жизни после карантина. Во время самоизоляции она тоже не сидела без дела. Герцогиня Кембриджская участвовала в онлайн встречах, занималась с детьми, которые были переведены на дистанционное обучение, а также выполняла свои обычные дела. Но в середине лета она стала выезжать на разные мероприятия. Как и раньше, много внимания жена принца Уильяма уделяет своим образам.

больше по теме Кейт Миддлтон в белоснежном платье миди и кожаных лодочках появилась на публике Жена принца Уильяма посетила мероприятие Baby Basics UK в Шеффилде и помогла распаковать вещи для малоимущих семей. Герцогиня Кембриджская впервые предстала в защитной маске.

Каждый раз Кэтрин подбирает наряды согласно случаю. Ели она идет в сад, то позволяет себе надеть джинсы, а если это официальная встреча — то предстает в платье. Согласно протоколу, герцогиня Кембриджская избегает глубокого декольте, а также не носит короткие наряды. Излюбленным образом Миддлтон стали платья миди марки Emilia Wickstead. Так для первого совместного выхода в свет с мужем после карантина она решила повторить образ, в котором ее видели год назад.

Супруги приехали в Южный Уэльс 5 августа. Там они побывали в доме престарелых, где увиделись с постояльцами заведения, и пообщались с жителями острова Барри. Кэтрин была облачена в платье миди мятного цвета с принтом в виде роз. Акцент на талии был сделан с помощью пояса. Наряд оголил ее изящные щиколотки. А завершили лук босоножки на танкетке. Миддлтон распустила волосы и сделала неброский макияж. Нежно-голубой цвет наряда оттенил ее кожу.

Визит Кейт и Уильяма в Уэльс приурочен к ослаблению ограничений в регионе, введенных из-за пандемии коронавируса. Пара решила лично узнать, как пандемия отразилась на жизни граждан. Герцог и герцогиня были в защитных масках.